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МВС України повідомило, що з 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Таким чином кількість комплексів автофіксаціі порушень ПДР в Україні збільшилася до 178 штук.

Адреси розташування нових приладів:

м. Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”) просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.

(1 прилад контролю “КАСКАД”) м. Івано-Франківськ (5 приладів контролю “КАСКАД”) вул. Крахівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева. вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто. вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто. вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла. вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.

(5 приладів контролю “КАСКАД”) м. Тернопіль (4 прилади контролю “КАСКАД”) просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого. просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе. вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери. вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.

(4 прилади контролю “КАСКАД”) м. Кропивницький (2 прилади контролю “КАСКАД”) вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила. вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.

(2 прилади контролю “КАСКАД”) м. Миколаїв (1 прилад контролю “КАСКАД”) просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.

(1 прилад контролю “КАСКАД”) м. Суми (5 приладів контролю “КАСКАД”) вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська. вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали. вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна. вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності. вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.

(5 приладів контролю “КАСКАД”) м. Біла Церква (2 прилади контролю “КАСКАД”) просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка. вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.

(2 прилади контролю “КАСКАД”)

З картою розміщення вже працюючих комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР можна ознайомитись на сайті МВС за наступним посиланням.

Джерело: МВС України