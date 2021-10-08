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МВС: Сьогодні одразу у 7 містах України запрацювали 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР (адреси розташування)

МВС: Сьогодні одразу у 7 містах України запрацювали 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР (адреси розташування)

МВС: Сьогодні одразу у 7 містах України запрацювали 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР (адреси розташування)

МВС України повідомило, що з 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Таким чином кількість комплексів автофіксаціі порушень ПДР в Україні збільшилася до 178 штук.

Адреси розташування нових приладів:

  • м. Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)
    • просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.
  • м. Івано-Франківськ (5 приладів контролю “КАСКАД”)
    • вул. Крахівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.
    • вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
    • вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
    • вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.
    • вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.
  • м. Тернопіль (4 прилади контролю “КАСКАД”)
    • просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого.
    • просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе.
    • вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери.
    • вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.
  • м. Кропивницький (2 прилади контролю “КАСКАД”)
    • вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила.
    • вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.
  • м. Миколаїв (1 прилад контролю “КАСКАД”)
    • просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.
  • м. Суми (5 приладів контролю “КАСКАД”)
    • вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська.
    • вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали.
    • вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна.
    • вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності.
    • вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.
  • м. Біла Церква (2 прилади контролю “КАСКАД”)
    • просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка.
    • вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.

З картою розміщення вже працюючих комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР можна ознайомитись на сайті МВС за наступним посиланням.

Джерело: МВС України


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