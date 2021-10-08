МВС: Сьогодні одразу у 7 містах України запрацювали 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР (адреси розташування)
МВС України повідомило, що з 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Таким чином кількість комплексів автофіксаціі порушень ПДР в Україні збільшилася до 178 штук.
Адреси розташування нових приладів:
- м. Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)
- просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.
- м. Івано-Франківськ (5 приладів контролю “КАСКАД”)
- вул. Крахівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.
- вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
- вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
- вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.
- вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.
- м. Тернопіль (4 прилади контролю “КАСКАД”)
- просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого.
- просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе.
- вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери.
- вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.
- м. Кропивницький (2 прилади контролю “КАСКАД”)
- вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила.
- вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.
- м. Миколаїв (1 прилад контролю “КАСКАД”)
- просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.
- м. Суми (5 приладів контролю “КАСКАД”)
- вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська.
- вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали.
- вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна.
- вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності.
- вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.
- м. Біла Церква (2 прилади контролю “КАСКАД”)
- просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка.
- вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.
З картою розміщення вже працюючих комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР можна ознайомитись на сайті МВС за наступним посиланням.
Джерело: МВС України