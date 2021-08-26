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Департамент патрульної поліції повідомив, що з 27 серпня 2021 року на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Наразі в Україні автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.

Адреси розташування нових приладів:

Волинська область (4 приладів контролю “КАСКАД”) на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год) на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год) на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год) на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку м. Любомль (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтавська область (1 прилад контролю “КАСКАД”) на 155 км+696 автодороги М-03, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Львівська область (5 приладів контролю “КАСКАД”) на 16 км+153 автодороги М-11, у напрямку м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год) на 21 км+671 автодороги М-10, у напрямку м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год) на 53 км+580 автодороги М-10, у напрямку м. Краковець (обмеження швидкості 50 км/год) на 528 км+459 автодороги М-06, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год) на 3 км+360 автодороги М-10-01, у напрямку с. Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область (4 приладів контролю “КАСКАД”) на 9 км+784 автодороги Р-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год) на 9 км+994 автодороги Р-01, у напрямку м. Обухів (обмеження швидкості 50 км/год) на 3 км+441 автодороги Р-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год) на 3 км+461 автодороги Р-01, у напрямку м. Обухів (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Запоріжжя (3 прилади контролю “КАСКАД”) вул. Будинок Відпочинку (поворот до музею), у напрямку мосту Преображенського (обмеження швидкості 50 км/год) вул. Істоміна, 125-А, у напрямку Нікопольського шосе (обмеження швидкості 50 км/год) вул. Дніпро ГЕС, у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Мелітополь (1 прилад контролю “КАСКАД”) просп. Богдана Хмельницького, 23 у напрямку вул. Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кривий Ріг (2 прилади контролю “КАСКАД”) ул. Волгоградська, 11, у напрямку вул. Марійська (обмеження швидкості 50 км/год) вул. Волгоградська, 13, у напрямку вул. Медова (обмеження швидкості 50 км/год)



З картою розміщення вже працюючих комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР можна ознайомитись на сайті МВС за наступним посиланням.

Джерело: МВС України