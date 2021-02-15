МВС: Відсьогодні почала працювати фіксація порушень ПДР на смузі для руху громадського транспорту (поки всього одна камера в Києві)





Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що з 15 лютого 2021 року запускається система фіксації порушень ПДР, які відбуваються на смузі проїзду громадського транспорту.

Перша камера, яка працює у даному режимі, встановлена у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36. Найближчим часом нові камери з аналогічною функціональністю з’являться і на інших ділянках доріг України. Місця встановлення нових пунктів системи фото- та відеофіксації порушень ПДР вже погоджені з підрозділами Національної поліції та службами автомобільних доріг.

Зазначимо, що протягом поточного року на дорогах України буде встановлено ще 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху (адреси існуючих камер можна уточнити за наступним посиланням). Місця для їх встановлення вибрані не випадково – системи фіксації запрацюють по всім областям на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

Подальша розбудова системи відеофіксації порушеннь ПДР планується за трьома напрямками – встановлення ще більшої кількості камер (до 1,5 тисяч в цілому), встановлення камер на машинах типу «Фантом» (до 100 штук), а також використання патрульними ручних систем TruCam.

Джерело: МВС України