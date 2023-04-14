«Мы против войны и за мир во всем мире» — Xiaomi прокомментировала свое включение в список международных спонсоров войны НАЗК

Xiaomi оперативно прокомментировала вчерашнее заявление НАПК Украины о включении китайской компании в список международных спонсоров войны. Напомним, согласно утверждениям НАПК, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Xiaomi не только не покинула российский рынок, как многие другие всемирно известные бренды, но продолжает развивать бизнес в этом регионе.

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В своём заявлении, опубликованном в Twitter, Xiaomi утверждает, что она является компанией по выпуску потребительской электроники, которая предлагает устройства исключительно для гражданского и коммерческого использования.

«Мы считаем, что каждый потребитель в мире имеет право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете», — говорится далее в заявлении китайской компании.

Также Xiaomi отмечает, что она ведёт потребительский бизнес в более чем 100 странах и регионах и при этом соблюдает все законы и правила во всех юрисдикциях.

Что касается обвинений украинского НАПК в том, Xiaomi является международным спонсором войны, то компания «категорически против» таких заявлений.

«Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — сделать жизнь людей в мире лучше благодаря инновационным технологиям», — заключает Xiaomi.

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В то же время Xiaomi не прокомментировала ту часть обвинений НАПК, где говорится, что компания продолжает вести бизнес в россии, получать там доходы и уплачивать налоги, из которых финансируются действия российских оккупационных войск.