НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Это стало следствием того факта, что Xiaomi не просто продолжила свою работу в россии после полномасштабного вторжения в Украину, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе и намерена расширять бизнес там.

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Отмечается, что во время войны Xiaomi продолжает поставлять свою продукцию в рф, а также поддерживает работу сети официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей россии. Во время войны и частых обстрелов украинских городов российскими террористическими войсками, Xiaomi увеличила свои поставки в рф – на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим. В 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в россии. В июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

В 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку в сумме $202 млн. Из этой суммы уплачиваются налоги в бюджет россии, из которого затем финансируются российско-террористические ракетные обстрелы, атаки дронами и убийства гражданских лиц в Украине.

Следует отметить, что Xiaomi считает российский рынок важным для себя и не объявляла о своих планах по выходу из россии, хотя и с весны 2022 года не вела рекламную деятельность в россии. Однако сейчас китайская компания восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в россии. Таким образом, Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства и должна понести как репутационные, так и юридические последствия своих действий, отмечает НАПК

Всего НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны. Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Таким образом, сотрудничество с подобными компаниями становится рискованным и нежелательным для любого на международном рынке, что защищает международный финансовый сектор от спонсоров российской войны.

Следует отметить, что механизм «спонсоров войны» — один из инструментов НАПК, которые не являются прямыми юридически обязывающими, однако могут оказывать давление на иностранные компании. Поэтому не стоит ждать прямого запрета на продажу продукции Xiaomi в Украине. Например, Raiffeisen Bank и Auchan входят в список международных спонсоров войны, однако продолжают работать в Украине.

Источник: НАПК