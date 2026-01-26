Новости Устройства 26.01.2026 comment views icon

Мини-ПК Machenike Mini GTS получил четыре вентилятора и откидной дисплей

Вадим Карпусь

Machenike выпустила новую конфигурацию компактного ПК Mini GTS, который отличается необычным элементом конструкции — небольшим откидным статусным дисплеем на верхней панели. Эта особенность сохранилась и в новой версии устройства.


Экран закреплен на шарнире и может наклоняться вверх для более удобного просмотра. Фирменное программное обеспечение Machenike Smart Screen выводит на него актуальные данные системы: загрузки компонентов, температуры и потребления энергии. Когда дисплей поднят, он одновременно открывает верхнее вентиляционное отверстие. Такая компоновка работает вместе с системой охлаждения с четырьмя вентиляторами и двумя тепловыми трубками.

Новая конфигурация Mini GTS основана на процессоре Intel Core Ultra 5 225H. Также доступна старшая версия с Core Ultra 9 285H. Чип Core Ultra 5 225H имеет 14 ядер, поддерживает 14 потоков и разгоняется до 4,9 ГГц. Заявленный режим производительности достигает энергопотребления 70 Вт, а длительная нагрузка составляет 65 Вт. Модель Core Ultra 9 285H сохраняет тот же тепловой пакет, но получает 16 ядер и максимальную частоту до 5,4 ГГц.


Компьютер Mini GTS содержит два слота SO-DIMM с поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Для хранения данных предусмотрено два слота M.2, общий поддерживаемый объем — до 4 ТБ. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Устройство поставляется с Windows 11.

Набор портов также ориентирован на требовательных пользователей. Мини-ПК оснащен двумя USB4 Type-C, дополнительным Type-C со скоростью 10 Гбит/с, а также четырьмя USB Type-A. Для вывода изображения доступны HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, заявлена поддержка подключения до четырех 4K-дисплеев одновременно. Также предусмотрено два сетевых порта 2.5GbE LAN и стандартный аудиоразъем 3,5 мм.

В Китае конфигурация с Core Ultra 5 225H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 1 ТБ стоит около $820. Версия с Core Ultra 9 285H оценивается приблизительно в $1800.

Источник: videocardz

