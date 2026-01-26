Новости Софт 26.01.2026 comment views icon

Удаление неудачного обновления Windows 11 KB5074109 ведет к ошибке, Microsoft выпускает уже второй патч

Вадим Карпусь

Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч

Январское обновление безопасности Windows 11 KB5074109 превращается в серьезную проблему. Сначала оно вызвало появление черных экранов, сбоев программ и зависания Outlook. Поэтому Microsoft посоветовала пользователям удалять патч. Но после этого выяснилось, что для части систем сам процесс удаления завершается ошибкой  0x800f0905. В дополнение к другим сбоям.


Проблемы проявляются в различных аспектах работы компьютера. По информации Microsoft, после установки обновлений, выпущенных с 13 января, устройства начали массово сталкиваться с проблемами при открытии или сохранении файлов в облачных папках. В некоторых случаях приложения зависали или аварийно завершали работу, что делало повседневную работу нестабильной.

Жалобы на KB5074109 продолжают поступать, особенно от владельцев более старых систем. Сообщают о поломке режима сна S3: компьютер гасит экран, но не переходит в состояние низкого энергопотребления, что часто заставляет делать принудительную перезагрузку. Другие пользователи сталкиваются с ошибкой запуска приложений 0x803F8001 и зависанием классического Outlook, особенно если архивы почты хранятся в OneDrive или других облачных хранилищах.

Microsoft подтвердила, что в конфигурациях, где PST-файлы хранятся в OneDrive, Outlook мог зависать на неопределенное время и не запускаться повторно без завершения процесса вручную или перезагрузки системы. Некоторые пользователи также сообщали о пропавших письмах в «Отправленных» или повторной загрузке уже имеющейся почты.


Несмотря на это Microsoft продолжала указывать KB5074109 как актуальное обновление безопасности Windows 11 за январь 2026 года. Компания признала наличие сбоев и советовала удалять патч в случае серьезных проблем, но часть пользователей физически не может выполнить откат без новых ошибок.

По данным Windows Central, при попытке деинсталляции KB5074109 Windows 11 сталкивается с ошибкой обслуживания компонентов (servicing stack / component store error), которая полностью блокирует откат. В результате пользователи остаются перед выбором без выбора: либо жить с обновлением, ломающим работу системы, либо прибегать к более сложным методам восстановления.

Если система работает стабильно, Microsoft рекомендует просто дождаться исправления. Тем временем специалисты и официальные материалы поддержки советуют несколько временных решений: воспользоваться точкой восстановления системы (если она создана до установки патча), выполнить восстановительную установку через инструмент «Исправление проблем с Windows Update» с сохранением файлов и программ, а уже потом повторить попытку удаления. Во всех случаях пользователей предупреждают о необходимости полного резервного копирования.

Но впоследствии Microsoft выпустила второе экстренное внеплановое обновление KB5078127 для Windows 11. Оно предназначено для версий 24H2 и 25H2 и должно устранить проблемы файловой системы, связанные с облачными сервисами, в частности OneDrive и Dropbox. Обновление доступно через Windows Update для систем с установленными KB5074109 или KB5077744, а также в каталоге Microsoft Update для ручной загрузки.

Источник: notebookcheck, windowsreport

