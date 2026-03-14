Мини-ПК за $200: Raspberry Pi 5 получил NVMe SSD через PCIe

Вадим Карпусь

Міні-ПК за $200: Raspberry Pi 5 отримав NVMe SSD через PCIe

Мини-компьютер Raspberry Pi 5 можно превратить в полноценный настольный ПК с твердотельным накопителем NVMe — и все это менее чем за $200. Такая система обеспечивает значительно более высокую скорость работы, чем классические конфигурации Raspberry Pi, которые используют только карту microSD.


Полноценный ПК на базе Raspberry Pi 5

Главная особенность нового поколения Raspberry Pi заключается в поддержке подключения SSD через PCI Express. Благодаря этому накопитель формата M.2 NVMe работает значительно быстрее microSD-карты, что заметно ускоряет загрузку системы и общую производительность.

Чтобы собрать такую систему, понадобятся:


  • Raspberry Pi 5 (желательно версия с 8 ГБ оперативной памяти, хотя подойдут и модели с 2 или 4 ГБ)
  • плата-расширение M.2 HAT с разъемом для SSD
  • накопитель M.2 NVMe SSD
  • карта microSD (от 8 ГБ) или USB-адаптер для установки системы
  • кабель micro-HDMI → HDMI для подключения монитора
  • блок питания с USB-C (мощность 15-25 Вт)

Если выбрать модель Raspberry Pi с 2 ГБ памяти и SSD на 256-512 ГБ, полная стоимость системы может остаться меньше $200. Более дорогие накопители или версии с большей памятью увеличивают бюджет.

Установка ОС

Для установки операционной системы используют утилиту Raspberry Pi Imager. В программе нужно выбрать:

  • устройство Raspberry Pi 5
  • систему Raspberry Pi OS (64-битная)
  • накопитель — SSD или microSD

Перед записью системы можно задать начальные параметры: часовой пояс, Wi-Fi, имя пользователя и пароль. После установки система проверяет корректность записи и готовит компьютер к первому запуску.

Сборка компьютера

После установки ОС нужно собрать аппаратную часть. SSD устанавливают в плату M.2 HAT, которая подключается к Raspberry Pi через ленточный кабель PCIe. Перед монтажом рекомендуют избегать статического электричества и заземлиться.

Охлаждение обеспечивает небольшой кулер, который крепится на плату. После установки всех компонентов систему можно поместить в корпус — это защитит ее от пыли и повреждений.

Возможности системы можно дополнительно расширить с помощью различных аксессуаров и дополнительных компонентов. К такому компьютеру можно подключить камеры, сенсоры, PoE-модули, звуковые платы и сенсорные дисплеи.

Что может ПК на базе Raspberry Pi 5

Raspberry Pi не имеет кнопки питания, поэтому компьютер запускается сразу после подключения кабеля питания. После первого старта система проверяет обновления и открывает рабочий стол. В базовой конфигурации уже установлены браузеры Firefox и Chromium, а дополнительное программное обеспечение можно установить через менеджер рекомендованных программ. Следовательно, ПК можно использовать для базовых задач, таких как работа в интернете, текстами, воспроизведение медиа.


Чтобы SSD работал максимально быстро, в системных настройках можно активировать режим PCIe 3.0 и изменить порядок загрузки, чтобы компьютер стартовал непосредственно с NVMe-накопителя.

Компактный компьютер, созданный на базу Raspberry Pi 5, способен выполнять много разных ролей:

  • ретро-игровая консоль для эмуляции старых систем
  • сервер умного дома с платформой Home Assistant
  • AirPlay-приемник для потокового воспроизведения музыки
  • домашний маршрутизатор на базе OpenWrt
  • экспериментальная Linux-платформа для обучения программированию

Благодаря поддержке NVMe-накопителей и значительно более высокой производительности Raspberry Pi 5 постепенно превращается из учебной платы в полноценный компактный ПК. За небольшой бюджет пользователь получает универсальную систему для обучения, экспериментов или домашних серверов.


Источник: PCWorld

