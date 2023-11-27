Таможня запустила онлайн-сервис для быстрого отслеживания таможенного оформления посылок из-за границы

Теперь украинцы могут легко и быстро отслеживать статус таможенного оформления международных почтовых и экспресс отправлений — соответствующая онлайн-услуга уже доступна на официальном сайте «Единого окна для международной торговли» по этой ссылке.

«Единое окно для международной торговли» — онлайн-сервис Государственной таможенной службы Украины, объединяющий различные услуги международной торговли; прежде всего для участников внешнеэкономической деятельности, но есть несколько услуг для украинцев, таких как Автомобильный калькулятор. Очередное обновление раздела «Гражданам» принесло функцию Оформление почты и экспресс отправлений. Она позволяет быстро проверить статус прохождения посылки на таможне, просто указав ее номер в поле (скриншот ниже).

Полный протокол прохождения посылки через процесс таможенного оформления можно получить после входа в Личный Кабинет и прохождение авторизации с помощью id.gov.ua. Дополнительно потребуется указать адрес электронной почты, предоставленный пользователем оператору или отправителю.

Сама услуга бесспорно чрезвычайно нужна и полезна, а в нынешней ситуации — особенно: в начале польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной, и до сих пор продолжают блокировать пункты пропуска. В настоящее время около 3 тыс. грузовиков застряли в очередях, зафиксировано по меньшей мере два смертельных случая и есть угроза перевозкам, от которых напрямую зависит национальная безопасность Украины, в том числе и гуманитарные и военные грузы. Ранее в Ассоциации международных автоперевозчиков оценили ущерб для экономики Украины более чем в 400 миллионов евро.

Остается вспомнить, что актуальный лимит беспошлинного ввоза посылок из-за границы — по-прежнему составляет 150 евро.