Щодо ліміту 150 євро для безмитного ввезення посилок з-за кордону — насправді його підвищили майже рік тому

Сьогодні низка українських ЗМІ розповсюдила новину про те, що в Україні підвищили ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону — до 150 євро. Насправді це хибна інформація — в українському законодавстві, що регулює міжнародні поштові відправлення, ніяких нових змін немає, а ліміт у 150 євро насправді діє з 30 квітня 2022 року.

Знову 150 євро

Ще на початку 2022 року Рада схвалила зміни до митного та податкового кодексів, щоб спростити адміністрування міжнародних відправлень та повернула безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро (раніше, а саме влітку 2019 року, ліміт зменшили зі 150 євро до 100 євро). Так от, новий (старий) ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону у 150 євро почав діяти з 30 квітня 2022 року — ми писали про це детальніше в окремому дописі.

Поіменне відстежування міжнародних посилок

Для низки змін законодавці передбачили перехідний період у пів року. Тут варто згадати суперечливе положення про поіменне відстежування міжнародних посилок — відповідальними за збір копій паспортів та ідентифікаційних кодів отримувачів посилок автори законопроєкту пропонували зробити операторів поштового зв’язку та логістичного доставлення. Та зрештою після критики та суспільного розголосу цю норму прибрали з фінального варіанту документи — відповідні правки внесли влітку 2022 року.

Нові правила розмитнення міжнародних відправлень

18 січня 2023 року набрали чинності окремі зміни в порядку, що регулює міжнародні поштові відправлення, а саме пункти 1, 3, 4, 6–8, 10, 11 розділу І ЗУ №1999-ІХ від 25.01.2022 року, якими вносяться зміни Митного кодексу України. Саме на ці зміни, які набули чинності ще на початку року, посилається низка ЗМІ, та чомусь пишуть про підвищення ліміту безмитного ввезення посилок.

Ці зміни приводять українське законодавство у відповідність до законодавства ЄС. Ключове нововведення — перехід на електронний формат документообігу з впровадженням тимчасових та додаткових реєстрів міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень замість митних декларацій. Це важливі зміни, які мають пришвидшити митне оформлення посилок, а також унеможливлять нарахування некоректного розміру податку та мита. Детальніше про це можна почитати у нашому січневому матеріалі: