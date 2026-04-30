Первый в мире серийный беспилотный дозаправщик ВМС США взлетел в воздух

Модель MQ-25A Stingray производства Boeing совершила первый полет, сообщила компания в своем пресс-релизе на этой неделе. Автономный беспилотный заправщик выполнил руление, взлетел, приземлился и отработал несколько команд во время двухчасовой демонстрации.





Это один из четырех опытно-конструкторских образцов, строящихся для ВМС с целью перевести на беспилотники миссии дозаправкикоторые сейчас выполняют истребители F/A-18 Super Hornet в будущих конфликтах. Представитель компании перенаправил запрос о задержках в ВМС.

Программа MQ-25 предусматривает изготовление 76 самолетов. Четыре из них — опытно-конструкторские модели, еще пять — демонстрационные образцы системы, согласно бюджету ВМС. В 2027 году флот запрашивает $771 млн на приобретение трех таких беспилотников.

«MQ-25 станет первой реальной проверкой интеграции беспилотных систем с пилотируемыми в чрезвычайно сложной среде авианосца — и одновременно заложит основу для будущих проектов боевых беспилотных крылатых машин, разрабатываемых совместно с Корпусом морской пехоты и ВВС», — подчеркнул контрадмирал Майкл Доннелли, директор отдела авиационных вооружений в штабе начальника морских операций.

MQ-25A Stingray изначально должен был достичь начальной боеспособности (IOC) в 2024 году. Затем срок перенесли на 2026-й, затем — на 2027-й. А бюджетные документы ВМС, обнародованные на этой неделе, свидетельствуют, что первый самолет теперь ожидается в строю примерно на пять лет позже первоначального дедлайна.





«Последняя прогнозируемая дата IOC для MQ-25 — февраль 2029 года, и программа продолжает искать возможности для минимизации дополнительных рисков срыва графика», — говорится в бюджетных документах ВМС. Флот не предоставил немедленного комментария относительно задержек.

Тестовый прототип MQ-25 совершил первый полет еще в 2019 году и с тех пор дозаправил в воздухе F/A-18 Super Hornet, E-2D Hawkeye и F-35C Lightning II, согласно сайту компании. Внутренние отчеты Министерства обороны зафиксировали многолетние проблемы программы: влияние COVID-19 на поставщиков Boeing, конструктивные недостатки самолета и проблемы с качеством. Контрадмирал Тони Росси, руководитель программы беспилотной авиации и ударных вооружений ВМС, назвал это событие «знаковым достижением» в пресс-релизе.

«Этот полет демонстрирует наш прогресс в обеспечении палубного заправочного потенциала, который существенно расширит радиус действия и огневую мощь нашего флота», — заявил Росси.

На прошлой неделе генеральный директор Boeing Келли Ортберг анонсировал первый полет во время отчета компании за первый квартал и отметил, что не ожидает дополнительных корректировок расходов по программе.

«Мы на шаг ближе к предоставлению этого беспрецедентного потенциала, который позволит США и дальше проектировать силу по всему миру», — сказал Ортберг. «В целом я доволен прогрессом наших оборонных программ разработки, и никаких существенных корректировок сметы завершения не предвидится.»

Boeing и ВМС проводят дополнительные летные испытания в Иллинойсе на аэродроме MidAmerica St. Louis Airport, а потом планируют перенести демонстрации к Авиационной станции ВМС Патаксент-Ривер в Мэриленде для отработки посадки на авианосец.

Что такое MQ-25 и почему он важен

MQ-25 Stingray вырос из программы UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike) — изначально его планировали как стелс-ударный самолет, способный прорываться сквозь вражескую ПВО.

Однако концепцию пересмотрели: появилась новая программа CBARS (Carrier-Based Aerial-Refueling System), и основной задачей стала дозаправка в воздухе. Сейчас от 20 до 30 процентов парка F/A-18 Super Hornet расходуются на роль танкеров, а не выполняют боевые задачи — именно эту проблему и призван решить Stingray.

В июне 2021 года MQ-25 стал первым беспилотным летательным аппаратом в истории, который дозаправил другой самолет в воздухе. В отличие от тестового прототипа T1, производственная версия MQ-25A соответствует военным оперативным спецификациямОна оснащена отсеками для полезной нагрузки, интегрированной электрооптической/инфракрасной турельной системой для разведки и наблюдения, складными крыльями для хранения на палубе авианосца, усиленным шасси для катапультного старта и аэрофинишерной посадки, спутниковой связью и защитным покрытием от коррозии в условиях морской среды.

Источник: Defence One