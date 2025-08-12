На этом NAS можно играть: хранилище данных Minisforum N5 Pro оснащено AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370

Компания Minisforum, известная преимущественно своими мини-ПК, компактными настольными системами и двойными мониторами, анонсировала свое первое высокопроизводительное сетевое хранилище — N5 Pro. Обычно NAS-системы не привлекают особого внимания, если не предлагают чего-то действительно уникального, но на этот раз имеем именно такой случай.

N5 Pro оснащен APU AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 с 12 вычислительными ядрами на базе архитектуры Zen 5C. Для современных NAS наличие производительного процессора уже не диковинка, ведь они давно перестали быть просто хранилищами данных и превратились в полноценные серверы. Такие системы способны на виртуализацию, запуск нескольких сервисов одновременно и обработку сложных задач без привлечения отдельного ПК.

Особое внимание в данном случае привлекает то, что HX 370 имеет интегрированную графику Radeon 890M. APU линейки Strix Point сейчас редко встречаются даже в портативных игровых консолях, так что в теории на этом NAS можно играть с производительностью выше большинства портативок. Устройство даже получило HDMI-выход, что фактически делает его полноценным ПК с большим объемом памяти и расширенными возможностями подключения.

Встроенный NPU (нейропроцессорный блок) позволяет NAS обрабатывать не только хранение данных, но и задачи по видеообработке и локальной работы с искусственным интеллектом — например, запуск локальных ИИ-моделей, распознавание изображений или автоматическая сортировка контента.

Для тех, кому не нужен NPU, Minisforum предлагает версию N5 на базе APU предыдущего поколения Hawk Point с графикой Radeon 780M (тоже способна на легкий геймплей).

N5 Pro получил полноразмерный слот PCIe 4.0 ×4 (физически ×16, но с 4 линиями), что позволяет подключать внешние видеокарты или другие PCIe-устройства. Дополнительно есть редкий для NAS разъем OCuLink, который можно использовать для подключения внешнего GPU или ускорителей для ИИ, Docker-контейнеров, виртуализированных сред на базе Proxmox и тому подобное.

Цены на Minisforum N5/N5 Pro:

N5 (R7 255 + 128 ГБ SSD) — $594

N5 (R7 255 + 128 ГБ SSD + 16 ГБ DDR5) — $645

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD) — $1019

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD + 16 ГБ DDR5) — $1062

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD + 48 ГБ DDR5 ECC) — $1308

N5 Pro (HX 370 + 128 ГБ SSD + 96 ГБ DDR5 ECC) — $1597

Источник: videocardz