Minisforum представила AtomMan X7 Ti — мини-ПК с Core Ultra 9 185H, сенсорным дисплеем и разъемом OCuLink для внешних видеокарт за $669

Производитель мини-ПК Minisforum объявил о начале предварительного AtomMan X7 Ti, компактного компьютера, который уверенно можно считать игровым. Его главные особенности — новый мощный процессор Intel Core Ultra 9 185H, сенсорный дисплей со многими опциями и скоростное подключение внешних видеокарт через разъем OCuLink.

AtomMan X7 Ti — новая серия ПК Minisforum на базе процессоров Intel Core Ultra. Модель доступна только с флагманским процессором Meteor Lake Core Ultra 9 185H, имеющим 16 ядер с частотой до 5,1 ГГц. Minisforum говорит, процессор может использовать до 65 Вт энергии (TDP, установленный Intel — только 45 Вт). Также процессор оснащен 8 графическими ядрами Intel Xe на основе архитектуры Alchemist (Xe-LPG).

Minisforum AtomMan X7 Ti оснащен функциями, непривычными для типичного мини-ПК. Он имеет специальную подставку, которая позволяет расположить ПК вертикально. Это важно, поскольку компьютер имеет 4″ сенсорный экран, который позволяет контролировать характеристики системы и управлять режимами устройства. Также ПК имеет встроенную камеру для видеоконференций и поддержку распознавания лица Windows Hello.

Система оснащена двумя разъемами 5 Гбит и поддерживает WiFi 7. Есть возможность установить накопитель PCIe Gen4x4 в формфакторе M.2 2280 до 4 ТБ. В наличии устройство для чтения SD-карт, два порта USB 3.2 Type-A, порты USB Type4 на передней и задней панелях, а также USB 2.0, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и разъем OCuLink.

OCuLink — это интерфейс подключения видеокарт и других устройств к PCI Express. Разъем имеет малый формфактор, оптимизированный для компактных устройств. Он позволяет подключение со скоростью 16 ГБ/с (128 Гбит/с), что превышает возможности Thunderbolt 4.

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Minisforum объявила, что X7 Ti будет стоить $669 за базовую конфигурацию, модель с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD доступна за $849. Есть также набор с док-станцией для видеокарт Minisforum DEG1 GPU. Если набор, то он стоит $719 и $899 соответственно двум указанным конфигурациям.

Источник: Minisforum, VideoCardz

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