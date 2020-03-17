На фоне пандемии число загрузок Приват24 для Android возросло впятеро





После введение жестких мер карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 все массово ударились в компьютерные игры — так, что онлайн-сервис некоторых компания начали испытывать трудности из-за слишком высокой нагрузки. Вот еще одно интересное наблюдение, касающееся непосредственно Украины и ее жителей: украинцы явно стали активнее пользоваться системами онлайн-банкинга и платежными приложениями. По крайней мере, на это указывает свежая статистика ПриватБанка.

Как рассказали в банке, за последние три дня число загрузок мобильного приложения Приват24 среди пользователей Android смартфонов выросло в пять раз по сравнению с началом февраля. Говоря конкретнее, если в феврале среднее количество скачиваний ПО составило 15 000 в день, то уже на 13 марта новый Privat24 загрузили более 75 000 раз.

Увы, данных по числу загрузок на iOS банк не предоставил, но тенденция в целом ясна. Судя по всему, украинцы прислушивались к многочисленным призывам и рекомендациям различных ведомств, в том числе НБУ, отказаться от посещений физических отделений банков в пользу онлайн-сервисов. К слову, регулятор уже порекомендовал украинским банкам снизить тарифы на дистанционное обслуживание клиентов, в том числе на пользование интернет-банкингом и безналичные расчеты.

На сегодняшний день интернет-банкингом ПриватБанка пользуется более 11 млн украинцев.

Источник: ПриватБанк