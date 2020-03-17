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На фоне пандемии число загрузок Приват24 для Android возросло впятеро

На фоне пандемии число загрузок Приват24 для Android возросло впятеро

На фоне пандемии число загрузок Приват24 для Android возросло впятеро


После введение жестких мер карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 все массово ударились в компьютерные игры — так, что онлайн-сервис некоторых компания начали испытывать трудности из-за слишком высокой нагрузки. Вот еще одно интересное наблюдение, касающееся непосредственно Украины и ее жителей: украинцы явно стали активнее пользоваться системами онлайн-банкинга и платежными приложениями. По крайней мере, на это указывает свежая статистика ПриватБанка.

Как рассказали в банке, за последние три дня число загрузок мобильного приложения Приват24 среди пользователей Android смартфонов выросло в пять раз по сравнению с началом февраля. Говоря конкретнее, если в феврале среднее количество скачиваний ПО составило 15 000 в день, то уже на 13 марта новый Privat24 загрузили более 75 000 раз.

Увы, данных по числу загрузок на iOS банк не предоставил, но тенденция в целом ясна. Судя по всему, украинцы прислушивались к многочисленным призывам и рекомендациям различных ведомств, в том числе НБУ, отказаться от посещений физических отделений банков в пользу онлайн-сервисов. К слову, регулятор уже порекомендовал украинским банкам снизить тарифы на дистанционное обслуживание клиентов, в том числе на пользование интернет-банкингом и безналичные расчеты.

На сегодняшний день интернет-банкингом ПриватБанка пользуется более 11 млн украинцев.

Источник: ПриватБанк

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