Steam и Counter-Strike: Global Offensive обновили рекорды посещаемости на фоне карантинов по коронавирусу

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В последний раз Steam и Counter-Strike: Global Offensive обновляли рекорды по количеству одновременных игроков онлайн в начале февраля — тогда сервис Valve преодолел рубеж в 19 млн игроков, а Counter-Strike: Global Offensive — 901 тыс. одновременных игроков. Из-за действующих карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19 люди ожидаемо начали тратить больше времени на игры и в минувшие выходные в Steam был установлен новый рекорд посещаемости — 20,3 миллионов одновременных пользователей.

Одновременно рекорд обновил другой проект Valve, многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive. Согласно внутренней статистике Steam, в минувшее воскресенье шутер впервые в истории перепрыгнул планку в 1 млн одновременных игроков. Counter-Strike: Global Offensive стала третьей игрой в истории сервиса Steam (после Dota 2 и PlayerUnknown’s Battlegrounds), которой удалось преодолеть миллионный рубеж.

Вообще, после начала пандемии коронавируса и введения более жестких ограничений по всему миру игра обновляет рекорды почти каждые выходные. И не исключено, что в следующие выходные нас ждет очередной рекорд.

На утро понедельника CS:GO продолжает оставаться самой популярной игрой в Steam с онлайном в 395 тыс. геймеров. Следом идут Dota 2 c 332 тыс. и PUBG с 199 тыс. игроков.

Само собой, CS:GO оказалась не единственной игрой, заметно нарастившей аудиторию на фоне пандемии. Популярность других проектов тоже растет и не только в Steam.

Так совпало, что условно-бесплатная Call of Duty: Warzone вышла в очень подходящее время — за 3 дня в нее сыграло свыше 15 миллионов человек.

Вероятно, в ближайшее время нас ждет немало акций и скидок на игры ввиду наметившейся тенденции.

Источник: SteamDB