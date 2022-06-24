На Мальдивах строят в океане полноценный плавучий город на 20 тыс. человек с ценами квартир от $150 тыс.

Голландская архитектурная компания Waterstudio поставила перед собой задачу создать плавучий город, расположенный всего в 10 минутах езды от Мале. Спроектированный Плавучий город на Мальдивах (Maldives Floating City) представляет собой обширную массу модульных плавучих платформ в форме мозгового коралла.

Проект является результатом сотрудничества между местным застройщиком Dutch Docklands и правительством Мале. Одна из его целей — освободить больше места для жилья на суше. Предполагается, что строительство плавучего города также предложит решение проблемы повышения уровня моря для будущих поколений.

По задумке, город будет состоять из модульных шестиугольных сегментов, соединенных с внешним кольцом барьерных островов. Нижняя часть города будет прикреплена к стабилизаторам, которые удерживают его от волн, а также защищают здания и сооружения от течения. Город будет включать в себя сеть жилых домов, магазинов и школ.

«Это будет пешеходный город с плавучими улицами, в котором будут использоваться лодки для перевозки товаров и людей в пределах города и в столицу Мале», — говорит основатель Waterstudio Коэн Олтуис.

Он добавил, что стоимость жизни в самом городе будет сопоставима с местной наземной застройкой на Мальдивах. Согласно ожиданиям, в 2027 году в 5 тыс. домов будет проживать около 20 тыс. человек.

В этом месяце город откроет свои первые квартиры для просмотра. Цены на недвижимость начинаются от $150 тыс. за квартиру-студию и до $250 тыс. за семейный дом. Девелоперы ожидают, что жители начнут переселяться на остров в начале 2024 года, а строительство всего города должно быть завершено к 2027 году.

Источник: businessinsider