На подходе новый роутер Xiaomi со слотом для SIM-карты

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В семействе беспроводных решений для дома китайского производителя Xiaomi намечается весьма интересное пополнение. Да, Xiaomi вскоре предложит новую модель роутера, которую вы можете видеть на фото выше.

Снимок устройства опубликовал вице-президент Xiaomi Ecological Chain Танг Му в ответ на многочисленные вопросы поклонников касательно планов выпуска новых роутеров.

На фото можно разглядеть три внешних антенны и два порта LAN, но наибольший интерес вызывает слот для карты SIM. То есть, оснащение устройства также включает встроенный сотовый модем и можно не сомневаться, что речь о модели с поддержкой стандарта 4G/LTE. С учетом недавних результатов исследования OpenSignal, указывающих на то, что во многих странах средняя скорость мобильного интернета выше, чем скорость в сетях Wi-Fi, новинка потенциально может пользоваться большим спросом.

Увы, никаких других подробностей об устройстве вице-президент Xiaomi не раскрыл. Но то, что Xiaomi уже начала рекламировать новинку, явно указывает на ее скорый анонс.

Источник: Gizchina