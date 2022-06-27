На Сhange.org создали петицию в поддержку иска против Prosus – владельца Avito, где публикуют объявления о привлечении наёмников для войны в Украине

Фундация «Украинские жертвы войны» планирует начать судебный процесс против компании Prosus и её дочерних компаний. Напомним, Prosus владеет OLX Group, в состав которой входит российский портал объявлений Avito. Именно деятельность Avito и вызывает возмущение Фундации.

Дело в том, что на портале Avito размещаются объявления о привлечении боевиков в российские оккупационные войска, которые совершают зверства и преступления в Украине. Таких наёмников набирают в местные подразделения во многих регионах россии, а затем переправляют в Украину. Кроме того, на страницах Avito российские мародёры размещают объявления о продаже похищенных в Украине вещей. Таким образом, платформа Avito способствует совершению преступлений против Украины и украинцев.

Акции компании Prosus размещены в Нидерландах. Согласно местному законодательству и публичной политике Prosus по правам человека, компания обязана активно вмешиваться в нарушение прав человека и останавливать их. Понятно, что объявление о вербовке солдат способствует нарушению прав человека в Украине, позволяя россии искать новобранцев для этих нарушений.

Однако вопреки этим обязательствам и ответственности Prosus не предпринимает никаких действий, чтобы прекратить эти нарушения. Ранее компания объявила о прекращении сотрудничества с Avito, а руководство платформой якобы взяло на себя российское руководство. Вместе с тем Prosus объявила о намерении продать Avito. Если новым владельцем станет безответственное лицо, существует большой риск, что рекламные объявления о поиске наёмников для войны против Украины станут более распространённым явлением. Prosus не захотела предоставить никаких гарантий, что после продаж Avito будут приняты соответствующие меры против подобной рекламы. Это при том, что Prosus имеет право договориться с потенциальным покупателем о таких гарантиях.

С учётом всего перечисленного Фундация «Украинские жертвы войны» намерена начать судебный процесс против Prosus, требуя от неё окончательно прекратить размещение незаконных объявлений. Если Prosus собирается продать Avito, компания должна обеспечить гарантии от покупателя, что незаконная реклама и объявления не появятся на Avito. Фонд «Украинские жертвы войны» в скором времени начнёт предварительный судебный процесс в суде Амстердама по режиму коллективных исков Нидерландов, чтобы заставить Prosus принять соответствующие меры и предотвратить онлайн-вербовку для российских военных.

Поэтому Фундация обращается ко всем неравнодушным с призывом подписать петицию и поддержать дело против Prosus. Это позволит показать суду, что инициатива имеет широкую поддержку. Фонд ищет поддержки у жертв войны в Украине, таких как жители Украины и беженцы. Сюда также входят те, кто уехал из Украины временно или навсегда с 2014 года. Другие неравнодушные также могут подписать петицию (по следующему адресу) и поддержать иск Фонда против Prosus.

Добавим, на сайте есть и другие заслуживающие внимания петиции, например, о недопущении вывоза похищенного россией украинского зерна и с призывами к компаниям прекратить работу в россии.