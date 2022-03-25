Европейский владелец OLX дистанцируется от российского сайта объявлений Avito, но только на бумаге

OLX Group, в который входит портал Avito, заявила о прекращении деятельности в россии. В заявлении компании Prosus, владеющей OLX Group, говорится, что начался процесс разделения с российским сайтом. Вся деятельность Avito теперь будет управляться собственным советом директоров в россии, независимо от OLX Group и Prosus.

Стоит отметить, что Prosus – это крупнейшая в Европе интернет-компания из Нидерландов, но фактически она входит в южно-африканскую медиагруппу Naspers. В 2015 года компания приобрела 50,5% Avito за $1,2 млрд. Затем холдинг увеличил долю до 67,9%, а с 2019 года Naspers владеет 99,6% акций российского сайта объявлений.

Ранее Prosus заявляла, что не собирается останавливать бизнес в стране-агрессоре несмотря на протесты украинского офиса OLX и призывы украинских властей. Также на Avito появлялись объявления о поиске наемников для войны в Украине.