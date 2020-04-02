Начинается бета-тест VPN-сервиса WARP для macOS и Windows





VPN-сервис Warp от Cloudflare был запущен год назад в качестве бесплатного дополнения к приложению 1.1.1.1. Последнее, в свою очередь, является DNS-сервисом, призванным обеспечить быстрый и безопасный веб-серфинг в интернете. А теперь компания сообщила, что она предоставляет доступ к WARP для пользователей компьютеров с macOS и Windows. Пока что речь идёт о бета-версии.

«Хотя мы объявили о бета-версии 1.1.1.1 с WARP ещё 1 апреля 2019 года, нам потребовалось время до конца сентября, чтобы мы смогли фактически открыть его для общего доступа», — пишет Мэтью Принс, генеральный директор компании. «Мы не думаем, что ожидание WARP для MacOS и Windows будет таким же долгим».

Первоначально бета-версия VPN-сервиса для компьютеров будет доступной подписчикам WARP+ (которые платят за использование сети Cloudflare Argo). Они получат приглашения на доступ к бета-тесту на протяжении нескольких следующих недель.

«Клиент WARP для macOS и Windows использует один и тот же быстрый и эффективный протокол Wireguard для защиты интернет-соединений и предотвращения слежки со стороны вашего интернет-провайдера», — пишет Мэтью Принс. «Кроме того, как и WARP в мобильном приложении 1.1.1.1, базовый сервис будет бесплатным для macOS и Windows».

Поддержка Linux, по его словам, также скоро появится.

Источник: The Verge