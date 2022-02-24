Нацбанк обмежив зняття готівки — не більше 100 тис. грн в день (безготівкові операції без обмежень)

Національний банк України тимчасово встановив добовий ліміт на зняття готівки — дозволяється знімати не більше 100 тисяч гривень. Водночас ніяких обмежень по проведенню безготівкових операцій наразі немає. Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко під час брифінгу.

Також регулятор повідомив, що робота банків загалом продовжується у звичайному режимі і є достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Окрім того, Нацбанк заборонив видавання готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та планів уряду.

Труднощі у роботі українських банків

Наразі спостерігаються труднощі у роботі сервісу «Приват24» — в соцмережах користувачі скаржаться на неможливість здійснювати транзакції.

Також на проблеми з проведенням платежів жаліються користувачі monobank — необанк обмежив проведення платежів у кредит.

Про роботу банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 року в умовах воєнного стану по всій території України

Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв’язку з оголошенням воєнного стану по всій території України, якою, зокрема, передбачено, що:

банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;

банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою;

забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;

безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;

банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;

НБУ здійснює підкріплення готівкою без обмежень;

НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень за сумою терміном до одного року з можливістю пролонгації ще на один рік;

платежі Уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.

Відповідна постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, саме:

призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року — 29,25 гривні за долар;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ);

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам – емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Правління Національного банку України забезпечує свою роботу відповідно до Закону України Про Національний банк, Регламенту Правління Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 21 серпня 2019 року № 606-рш, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України.