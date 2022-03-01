«Нам дуже потрібні ці дані, будь ласка». Бізнесмен Макс Поляков просить західних супутникових операторів повідомляти про переміщення російських військових

Український підприємець Макс Поляков звернувся до операторів комерційних супутників з проханням безплатно ділитися даними з його компанією EOS Data Analytics. Зазвичай оператори продають інформацію урядам та приватним клієнтам.

За словами Полякова, ця інформація дозволить більш оперативно реагувати на російські обстріли та переміщення російських військ по української території. Він зазначив, що EOS Data Analytics може швидко обробити дані проходів супутників над Україною та зробити базовий аналіз, перш ніж передати інформацію до Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації. За його словами, компанія має здатність швидко розрізняти 18 різних типів російських військових машин.

«Прямо зараз нам потрібно мати цю розвідку», – сказав Макс Поляков. «Кожної ночі нас обстрілюють, а вночі ми сліпі. Нам дуже потрібні ці дані, будь ласка».

Поляков зазначив, що останніми днями комерційні компанії надають у відкритий доступ супутникові знімки високої роздільної здатності, щоб продемонструвати свої можливості. Однак він зазначив, що такі релізи були більш корисними для цілей зв’язків з громадськістю, ніж для потреб українських військових. За словами Полякова, дані часто мають затримку у 2-3 дні.

«Нам не потрібно знати, де були російські танки два дні тому», — сказав він.

Він також розповів на потребу в особливому типі даних, який надходить від супутників із SAR-радарами. На відміну від пасивних оптичних супутників, які збирають дані у видимій, ближній інфрачервоній та короткохвильовій інфрачервоних частинах спектра, ці супутники створюють власне випромінювання та реєструють енергію, відбиту назад від поверхні Землі. Отже, вони можуть збирати інформацію вдень, уночі та в умовах хмарної погоди. Поляков зазначив, що супутникові дані SAR важливі для розуміння переміщення російських військ і техніки вночі, і зазначив, що хмари вдень вкривають близько 80 відсотків території України.

Поляков звернувся до Planet Labs, Maxar Technologies, Airbus, SI Imaging Services, SpaceView, BlackSky, Iceye, Capella та інших компаній, які можуть надати необхідні дані. Поки що невідомо, як відреагують компанії на цей запит.

Джерело: arstechnica