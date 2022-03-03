«Нам очень нужны эти данные, пожалуйста». Бизнесмен Макс Поляков просит западных спутниковых операторов сообщать о перемещении российских военных

Украинский предприниматель Макс Поляков обратился к операторам коммерческих спутников с просьбой бесплатно делиться данными с его компанией EOS Data Analytics. Обычно операторы продают информацию правительствам и частным клиентам.

По словам Полякова, эта информация позволит оперативнее реагировать на российские обстрелы и перемещение российских войск по украинской территории. Он отметил, что EOS Data Analytics может быстро обработать данные перемещений спутников над Украиной и сделать базовый анализ, прежде чем передать информацию в Министерство обороны и Министерство цифровой трансформации. По его словам, компания способна быстро различать 18 различных типов российских военных машин.

«Прямо сейчас нам нужно иметь эту разведку», — сказал Макс Поляков. «Каждую ночь нас обстреливают, а ночью мы слепы. Нам нужны эти данные, пожалуйста».

Поляков отметил, что в последние дни коммерческие компании предоставляют в открытый доступ спутниковые снимки высокого разрешения, чтобы продемонстрировать свои возможности. Однако он отметил, что такие релизы были более полезны для целей связей с общественностью, чем для нужд украинских военных. По словам Полякова, данные часто имеют задержку в 2-3 дня.

«Нам не нужно знать, где были российские танки два дня назад» — сказал он.

Он также рассказал о необходимости особого типа данных, поступающего от спутников со SAR-радарами. В отличие от пассивных оптических спутников, собирающих данные в видимой, ближней инфракрасной и коротковолновой инфракрасной части спектра, эти спутники создают собственное излучение и регистрируют энергию, отраженную назад от поверхности Земли. Следовательно, они могут собирать информацию днем, ночью и в облачную погоду. Поляков отметил, что спутниковые данные SAR важны для понимания перемещения российских войск и техники ночью и отметил, что облака днем ​​покрывают около 80 процентов территории Украины.

Поляков обратился в Planet Labs, Maxar Technologies, Airbus, SI Imaging Services, SpaceView, BlackSky, Iceye, Capella и другие компании, которые могут предоставить необходимые данные. Пока неизвестно, как отреагируют компании на этот запрос.

Источник: arstechnica