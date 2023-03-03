«Народные Спартаны»: на собранные средства законтрактован 101 бронетранспортер, 24 машины уже поступили в Украину

В ноябре прошлого года волонтер Сергей Притула объявил сбор средств на закупку бронетранспортеров Spartan для нужд ВСУ. Тогда планировалось собрать не менее 200 млн грн за неделю, чтобы купить 50 бронетранспортеров. И теперь настал день передачи первой партии боевых машин силам обороны Украины.

Как сообщил Сергей Притула в новом сообщении, за донаты от украинцев и представителей бизнеса удалось закупить 101 бронетранспортер. При этом первая партия из 24 единиц уже передана военным.

«За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации! 101 бронетранспортер. Первую партию из 24 уже передали военным», – заявил Сергей Притула.

В «Благотворительном Фонде Сергея Притулы» поделились дополнительными сведениями о закупленных бронетранспортерах. Отмечается, что за полтора дня с момента объявления сбора украинцы внесли 236 млн грн. За эти средства была законтрактована 101 единица гусеничной бронетехники.

В Украину завезено 24 боевых машины, которые прошли обслуживание в Великобритании. Они подготовлены для установки систем связи и вооружения. Все полученные бронемашины передаются Командованию Сухопутных войск ВСУ для дальнейшего распределения.

Законтрактованная техника будет поступать в Украину несколькими очередями из-за сложности логистики. О каждой партии планируется сообщать отдельно. Следует отметить, что собранные средства были направлены на закупку не только бронетранспортеров Spartan, но и другой бронетехники. Фактически среди 101 единиц присутствует техника 8 моделей: FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434, Samson.

«Спасибо за донаты каждому: сотням тысяч украинцев, украинских бизнесов, детей и неравнодушных людей из-за границы. Благодарны логистическому партнеру – компании «Новая Почта», которая покрыла расходы на доставку брони в Украину», — добавили в «Благотворительном Фонде Сергея Притулы».