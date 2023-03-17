«Народный электромобиль» VW ID.2all обещает запас хода до 450 км и багажник от 490 литров при цене менее €25 тыс.

Volkswagen представила концепт компактного электромобиля ID.2all, который должен стать доступным предложением для европейского рынка. Как ожидается, его цена составит менее €25 тыс., в то время как ID.3 второго поколения оценивается в €40 тыс.

VW ID.2all основан на обновлённой платформе MEB Entry, которая обещает большую производительность, чем можно ожидать от электромобиля такого размера. Автомобиль с передним приводом оснащен двигателем мощностью 223 л.с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 7 секунд, а запас хода составит до 450 км. Ожидается, что для зарядки батареи с 10% до 80% потребуется всего 20 минут.

Отказ от ДВС позволил высвободить внутреннее пространство. VW обещает внутри ID.2all столько же места, сколько доступно в Golf, несмотря на то, что цена ближе к компактному Polo. Объём багажника составляет от 490 до 1330 литров, что больше, чем у автомобилей более высокого класса. Водителям будут доступны вспомогательные технологии Travel Assist, IQ.LIGHT и Electric Vehicle Route Planner.

Производство VW ID.2all должно начаться в Европе в 2025 году. В рамках своей стратегии электрификации модельного ряда Volkswagen намерена к 2026 году выпустить 10 новых моделей электромобилей, включая седан ID.7. Цена на уровне €25 тыс. должна повысить привлекательность электромобилей в глазах потребителей, что должно помочь электрическим транспортным средствам стать массовыми.

Источник: Engadget