Тест-драйв Volkswagen ID.3: начало новой эры





Электромобиль Volkswagen ID.3 приехал в Украину! Если верить моим источникам – это первый и единственный Volkswagen ID.3 в нашей стране. Надеюсь, что «пока единственный»: данный электромобиль заслуживает того, чтобы стать массовым и народным. Да и в целом открывает новую эру развития для Volkswagen.

Volkswagen ID.3: хэтчбек С-класса с простором D-класса

Первый взгляд вас не обманывает: перед нами действительно традиционный хэтчбек С-класса, сравнимый с Volkswagen Golf 8 (и, поверьте, мы его еще вспомним не раз). Однако говорить о родстве нельзя – даже наоборот. Электромобиль построен на собственной платформе MEB, которая изначально создана под модели с электроприводом. Данная платформа спроектирована под плоский аккумулятор в днище и позволяет гибко варьировать основные размеры электромобиля. Прежде всего – колесную базу: от этого напрямую зависит не только простор салона или стабильность на прямой, но также и максимальный размер аккумулятора. В данном случае электромобиль Volkswagen ID.3 предлагает колесную базу 2,765 м – что заметно больше, чем у Volkswagen Golf 8 с его 2,64-метровой базой. В тоже время, диаметр разворота Volkswagen ID.3 составляет 10,2 метра (правда руль «длинный», заметно больше трех оборотов от упора до упора) – и по этому параметру Volkswagen ID.3 скорее сравним с моделью Polo, нежели Golf.

Как удалось достичь подобного? Похоже, благодаря увеличенному вывороту передних колес. Что, в свою очередь, стало возможным благодаря заднеприводной компоновке – и это вторая особенность модели Volkswagen ID.3 и платформы МЕВ. Причем если говорить в целом, то данная платформа допускает вариации не только колесной базы, но и типа привода: задний или полный. Поэтому жду новых компоновочных чудес от следующих электромобилей ID-семейства. А пока – мы получили компактный хэтчбек С-класса с задним приводом, завидной маневренностью модели В-класса, но колесной базой модели D-класса.

О модели Volkswagen ID.3 уже написано немало, поэтому пройдусь лишь по основным пунктам: 5-дверный 1,72-тонный хэтчбек (4,26 х 1,81 х 1,55 м) предлагает довольно большую колесную базу (2,765 м), короткие свесы, задний привод, расположение аккумулятора в днище. К слову – обратите внимание на высокий и мощный порог: он еще скажется на просторе салона, но наверняка также скажется и на улучшении безопасности электромобиля при возможных серьезных ДТП. Оригинальная платформа МЕВ изначально была спроектирована под электромобили, допускает вариацию колесной базы, размера аккумулятора, а также типа привода: задний или полный. Подвеска – независимая «в круг». Конкретно этот электромобиль получил аккумулятор на 62 кВт (реально используется 58 кВтч) и зарядное устройство с разъемом Type 2 (Mennekes): поддерживается зарядка от переменного тока (АС) мощностью до 11 кВт или постоянно тока (DC) мощностью до 125 кВт – похвально высокая мощность для электрокара подобного формата.

Компоновочный фокус с изменением колесной базы, коротких свесов, типа привода практически удался. Практически – потому, что «сендвич»-пол никуда не делся и слегка зажимает пространство для ног задних пассажиров. Однако ситуация всяко лучше, чем было в Nissan LEAF (что первого, что второго поколения). В остальном замечаний к простору салона нет: спереди удобно и просторно, отличный запас по ширине спереди и сзади, достаточно места над головой. Огромное лобовое стекло и дополнительные острые окошки в основании передних стоек кузова напоминают Honda Jazz: отличное освещение и обзорность. Массивная передняя панель также подсознательно работает на ощущение простора. Эргономика тщательно выверена, что традиционно для Volkswagen. Кресло водителя предлагает большие диапазоны регулировок и обеспечивает удобную посадку: нормальное распределение нагрузок, ощутимая боковая поддержка – хотя визуально так и не скажешь. Руль с сенсорными кнопками сразу вызывает из памяти Volkswagen Touareg, а сенсорный 10-дюйсмовый дисплей с минимальным количеством кнопок снова заставляют вспомнить «восьмой» Golf.

Наконец, багажник. Да-да, именно багажник – один багажник сзади, под капотом мини-багажника нет. Традиционный прямоугольный багажник в задней части предлагает объем в 385 литров: не шокирует, но вполне достаточно. Зато в наличии крючки для пакетов, 12-вольная розетка-«прикуриватель», да небольшая ниша в подполье. Чувствуется немецкая порода и основательность, внимание к подобным мелочам.

Спереди просторно и светло, обзор заметно улучшают дополнительные окошки, а передняя панель с мягким пластиком уходит далеко вперед под лобовое стекло – все это называется фирменной концепцией «Open Space», по аналогии с офисными помещениями. Главные пункты, привлекающие внимание в салоне – два дисплея (обычный перед водителем и сенсорный по центру передней панели), а также селектор с позициями «P—R—N—D/B», который визуально напоминает аналогичный переключатель в модели BMW i3. Сзади также просторно – по ширине салона и по запасу высоты над головой – замечание вызывает лишь высокий пол. Багажник хорош не столько объемом, сколько правильной формой, широким проемом, вниманием к практичным мелочам.

На ходу: типичный Volkswagen, типичный электромобиль

Данный материал скорее является «первым взглядом», нежели полным тест-драйвом: было мало времени, удалось проехать лишь небольшую дистанцию. К примеру, я не могу что-то определенное сказать о поведении ходовой части – похоже, что это типичный Volkswagen: едет четко и собранно. А небольшую жесткость вполне можно списать на ледяные глыбы зимних дорог. С другой стороны – многорычажная задняя подвеска «решает»! Особенно когда привод также задний, да еще мощность 150 кВт (204 л.с.) и крутящий момент в 310 Нм. При динамичных стартах, электромобиль Volkswagen ID.3 игриво повиливает «хвостом», но в итоге все равно разгоняется: спасибо не только независимой подвеске, но и тяжелой батарее в базе, которая позволила опустить точку центра масс.

Динамика хороша: разгон «бесшовный», приятно вдавливает в сиденье, реакции на педаль акселератора молниеносные – типично для электромобилей. Плюс фирменная система выбора профиля езды позволяет слегка изменить характер электрокара в сторону комфорта или спортивности. Интересно, что меняется не только интенсивность разгона или настройки рулевого управления, но также интенсивность рекуперации: к примеру, в «спорт»-режиме электромобиль более интенсивно замедляется, а в «комфорте» едет накатом. Поэтому когда вы увидите на селекторе управления две позиции – «D» (Drive) и «B» (Brake) – то знайте, что возможностей по управлению рекуперацией (и другими настройками электрокара) реально намного больше: просто все реализовано через кнопку «MODE» и выбор профиля езды.

Оригинальная конструкция Volkswagen ID.3 предусматривает задний привод, полностью независимую заднюю подвеску, расположение аккумулятора в пределах колесной базы – все это является ключевым в определении ходовых качеств электромобиля. Его характер можно слегка изменить при помощи фирменной системы ездовых настроек – которая, среди прочего, влияет и на интенсивность рекуперации. О запасе хода пока ничего не скажу: для аккумулятора 62 кВтч (используется 58 кВтч) обещано 420 км по довольно реалистичному циклу WLTP, счетчик запаса хода обещал порядка 300 км при зарядке АКБ на ¾. Но могут быть варианты…

Volkswagen ID.3: сколько стоит в Украине и когда ждать новые

Данный электрокар Volkswagen ID.3, который стал героем статьи, представлен в исполнении Pro Performance: электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.), крутящий момент 310 Нм, аккумулятор с номинальной емкостью 62 кВтч (используемая емкость 58 кВтч), зарядное устройство мощностью до 11 кВт, готовность принимать постоянный ток до 125 кВт, максимальная скорость 160 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 7,3 секунды, запас хода 420 км (WLTP). С точки зрения техники – это одна из старших версий для данной модели, о чем расскажу ниже.

А пока – сосредоточимся на комплектации. Потому что помимо техники, Volkswagen ID.3 примечателен и комплектацией «1ST» – т.е. «первый». И это действительно так: запуск модели Volkswagen ID.3 сопровождался выпуском ограниченной серии из 30 тыс. электромобилей, которые отличаются некоторыми деталями отделки и расширенным оснащением. К примеру, снаружи данный электрокар привлекает внимание декором «ID Honeycomb» на задней стойке, серебристой отделкой зеркал и арки крыши, памятными табличками на передних крыльях, а также крупными 19-дюймовыми дисками. Есть и отличия по технике: матричные светодиодные фары IQ.Light (снова вспоминаем Golf 8) и светодиодные задние фонари с Х-образным рисунком стоп-сигналов. Салон запоминается светло-серой отделкой и многочисленными светодиодными подсветками – дверные ручки, передняя панель, полоса у основания лобового стекла. Причем часть светодиодной подсветки создана не только ради декора, но также несет и функциональную нагрузку: переливами света сопровождаются различные действия с электромобилем – к примеру, его запуск. Наконец, комплектация «1ST» означает еще и расширенный перечень оснащения: помимо упомянутых выше матричных фар, также можно отметить адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, центральную консоль с беспроводной зарядкой для смартфона, нишей под мелочевку, парой портов USB Type-C для задних пассажиров…

Представленный электромобиль Volkswagen ID.3 – это одна из максимальных версий, что по технике, что по оснащению: матричные фары, 19 диски, большие дисплеи и светодиодная подсветка в салоне, центральная ниша-консоль с беспроводной зарядкой. Цена данного экземпляра в состоянии нового – $46-47 тыс. или около 36 тыс. евро.

Компания-продавец «NEXT CAR» уже запланировала поставку двух новых электромобилей Volkswagen ID.3 – они должны приехать на протяжении двух-трех месяцев. Причем один из заказанных электромобиль в аналогичной версии (аккумулятор 62 кВтч, электромотор 150 кВт, комплектация «1ST») может оказаться даже чуть дешевле – порядка $44 тыс.

А вот второй будет несколько дороже – около $57 тыс. или чуть больше 47 тыс. евро. Ведь это будет версия Pro S Max с самым большим аккумулятором на 82 кВтч (используется 77 кВтч) и обещанным запасом хода порядка 550 км (WLTP). Во всех случаях речь идет о новых электромобилях, выкупленных у европейских дилеров VAG-группы со всеми необходимыми сопровождающими документами.

Дорого? Компания Volkswagen уже работает над тем, чтобы сделать электрокар ID.3 дешевле. Заявлены версии с аккумулятором 48 кВтч (реально используется 45 кВтч, запас хода 330 км WLTP), попутно данный электромобиль получит зарядное устройство с мощностью до 7,2 кВт при зарядке от переменного тока. Кроме того, ждем более простые комплектации и модификации с электромоторами мощностью 145 или даже 110 «лошадей». Кто-то скажет «скучно», а я отвечу – ценник базовых версий должен будет стартовать с 30 тыс. евро. Если добавить различные субсидии и бонусы, то в итоге ценник Volkswagen ID.3 в Европе должен выйти примерно на уровень Golf 8: вот в чем главная суть расширения гаммы версий «вниз». В тоже время для самых требовательных клиентов по-прежнему будут предложены максимальные версии Volkswagen ID.3 – с мощным электромотором и запасом хода 500+ км.

Компания «NEXT CAR» обещает на протяжении весны привезти еще как минимум два электрокара Volkswagen ID.3 – один из них даже будет с максимальным аккумулятором и запасом хода 550 км. К слову, обратите внимание: версии на 62 кВтч и 82 кВтч отличаются батареями: в последней большее ячеек. Электромотор пока один – 150 кВт или 204 л.с. – но ожидают и другие электродвигатели. Также обратите внимание: блоки силовой электроники (инвертор/преобразователь, зарядное устройство) разведены по разным частям электромобиля. В задней части электромотор, редуктор, преобразователь тока собраны в единый узел. В целом платформа также рассчитана под версии с полным приводом и двумя электромоторами. Это как пример того, что позволяет делать модульная платформа МЕВ – различные вариации типа кузова и привода, мощности электромотора, размера и емкости тягового аккумулятора.

В итоге: почему Volkswagen ID.3 – это символ новой эры?

Потому что данный электромобиль является тем, чем в свое время стал Golf относительно Beetle: массовым и универсальным транспортным средством, знаменующим переход на новый уровень – и для компании Volkswagen в частности, и для автомобильного мира в целом. Важность новинки Volkswagen ID.3 сложно переоценить: за ориентир, пожалуй, можно взять Nissan LEAF (массовый электромобиль) и Tesla Model 3 (большой запас хода и широта выбора версий). Ведь Volkswagen ID.3 – это не только электромобиль, но это также первенец новой платформы, на которой также создаются электрический кроссовер, полноразмерный седан, семейный минивэн…

И если электромобиль Porsche Taycan являет собой «витрину технологий» завтрашнего дня, то Volkswagen ID.3 – это «витрина массовых перемен» в области электрической мобильности. А конкретно данный Volkswagen ID.3, который вы видите на этих фото, еще и является первым экземпляром данной модели в Украине – как первый символ тех изменений, которые ждут нашу страну в ближайшие пару-тройку лет в вопросах развития автомобильного рынка. И таким переменам я буду искренне рад.