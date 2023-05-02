«Наша планета» с Дэвидом Аттенборо вернулась. Netflix показал тизер продолжения документального сериала о дикой природе и жизни на Земле

Netflix выпустил дебютный тизер второго сезона сериала «Наша планета» / Our Planet II — продолжение рейтингового документального шоу о самых красивых и удивительных местах на Земле, ее флоре и фауне.

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В продолжении покажут еще больше увлекательных кадров дикой природы и драматических миграций животных в разных уголках мира — Африке, Индии, Китае, Арктике и других регионах. Еще больше интересных историй, как животные ориентируются на нашей планете, от заброшенного лейсанского альбатроса, определяющего лучший способ покинуть родной остров, до стада вилорогих антилоп, пытающихся поселиться на диком западе от южного Вайоминга до Скалистых гор. Продолжение также расскажет о миллиардах скудных красных крабов, пытающихся перейти с пляжей в лес, где они будут в безопасности — так, чтобы не быть съеденными по дороге.

В сериале используется самая современная техника для съемки дикой природы, позволяющая увидеть уникальные природные явления из разных уголков мира, включая горные хребты, тропические леса, пустыни и океаны. Рассказчиком снова выступит Дэвид Аттенборо, один из самых знаменитых в мире ведущих естествоиспытателей и обладатель одного из самых известных голосов.

Второй сезон «Нашей планеты» выйдет на Netflix уже 14 июня. Продолжение делала та же команда BBC, которая работала над первым сезоном, а ранее создала известные документальные сериалы «Планета Земля» и «Планета Земля ІІ».