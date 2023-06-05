Нацбанк не будет собирать данные о безналичных платежах украинцев – фейк распространил подсанкционный ресурс «Страна.юа‎»

На днях СМИ опубликовали информацию о том, что Нацбанк будет собирать данные обо всех безналичных платежах украинцев – по понедельникам до 16.00 банки будут направлять информацию обо всех карточных операциях своих клиентов за предыдущую неделю с указанием имени или названия предприятия. В статьях ссылались на письмо НБУ (№25-0005/38228 от 1 июня 2023 г.), однако в Национальном банке утверждают, что положения документа трактовали ошибочно.

Курс POWER BI. Вивчайте Power BI для аналізу даних та досягнення успіху вашого бізнесу! Дізнатись про курс

На самом деле, еще с декабря 2022 года Нацбанк периодически получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют платежные услуги – юридических лиц, пользующихся услугами банков из электронной коммерции. Письмо, направленное банкам – это лишь напоминание о своевременном и корректном предоставлении информации, которую Нацбанк использует исключительно с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины.

В НБУ отмечают, что одним из первых СМИ, распространивших ложную информацию, был подсанкционный ресурс «Страна.юа‎» – с провокационно недостоверной интерпретацией.

Информация, которую получает Нацбанк, уже помогла выявить обслуживание теневого рынка, в частности деятельности нелегального игорного бизнеса. Сейчас проверки продолжаются и касаются ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может нарушать законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.

По оценкам Министерства финансов Украины, выявление нарушителей увеличило размер налоговых поступлений в бюджет: только за первые пять месяцев 2023 года за организацию азартных игр в бюджет перечислено 2 млрд 378 млн грн, тогда как за весь 2022 год — только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре – то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), и 205 млн грн за 2021 год.