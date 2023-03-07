НБУ ликвидировал «Айбокс Банк» из-за схем мискодинга игорного бизнеса — оператор терминалов iBox приостановил пополнение карт Monobank и сервисы

7 марта Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО «Айбокс Банк». Одновременно было принято решение о ликвидации банка.

Поводом для ликвидации стало систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Фактически банк обвиняют в ненадлежащей проверке клиентов с высоким риском (оказывающих услуги по организации и проведению соревнований по спортивному покеру) и ненадлежащей работе с внутренними документами по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В последние два года НБУ неоднократно применял к банку меры влияния из-за нарушений в сфере финмониторинга.

В конце февраля НБУ заявлял о злоупотреблениях в банковской сфере с использованием схемы мискодинга азартных игр. В нее якобы были вовлечены 9 банков, а «Айбокс Банк» был среди лидеров по прибыли. Мискодинг – установление банком кода торговца (MerchantCategoryCode; MCC), не соответствующего настоящему виду деятельности бизнеса. Это помогает маскировать платежи от азартных игр. Игорный бизнес якобы выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц, говорили в ВРУ. Как сообщает ресурс NV, годовой оборот рынка азартных игр в Украине составляет 180 млрд. грн. Из этой суммы игроки благодаря использованию банков (вероятно, в темноте) скрывают 54 млрд грн, а государственный бюджет ежегодно недополучает 10 млрд грн.

Как отмечают в НБУ, доля «Айбокс Банка» составила всего 0,1% от активов платежеспособных банков. Поэтому его вывод с рынка не повлияет на стабильность банковской системы Украины. Кроме того каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада. Также будут компенсированы проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Однако закрытие «Айбокс Банка» может негативно повлиять на клиентов другого банка – Monobank. Дело в том, что ликвидированный банк обслуживал разветвленную сеть терминалов iBox, позволявших пополнять карты Monobank без комиссии, а также использовавшихся для осуществления различных платежей. Сеть терминалов iBox приостановила работу, сайт iBox также не предоставляет платежные услуги.

В Monobank уже проинформировали своих клиентов, что в связи с отзывом лицензии у АО «Айбокс Банк» компания ООО «МЕТАПЕЙ» (оператор сети терминалов iBox) временно не принимает пополнения на карточки. Компания ищет возможности заключить соглашение с другим банком-партнером, а на это нужно время. В этих обстоятельствах Monobank советует пополнять карты наличными другими путями. Без комиссии это можно сделать в сетях терминалов EasyPay и City24, а также через кассы банков-партнеров «Универсал Банк», «А-Банк» и «Укргазбанк».