Нацбанк отложил переход на новое поколение системы электронных платежей (ISO 20022) на 8 месяцев — до 1 апреля 2023 года

Национальный банк отложил переход на новое поколение СЭП на базе международного стандарта ISO 20022, чтобы дать участникам системы больше времени на доработку их автоматизированных систем и перестройки бизнес-процессов до 1 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Переход платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022 продолжается с 2016 года — с 23 мая 2016 года Национальный банк подписал «Хартию присоединения к ISO 20022» (ISO 20022 Harmonisation Charter). Главная цель — гармонизация украинского платежного пространства с мировым. Дополнительного это еще и требование бизнеса, нуждающегося в наполнении платежей дополнительной информацией, повышении эффективности их обработки и цифровизации платежей. До войны регулятор планировал, что новый стандарт заработает с 20 августа 2022 года, но сейчас переход отложили до 1 апреля 2023 года. Такие нормы содержит постановление правления НБУ от 15 августа 2022 г. №180 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 16 сентября 2021 г. № 93».

«Учитывая объективные причины и действие военного положения, Национальный банк откладывает переход на новое поколение СЭП, чтобы дать участникам системы больше времени на доработку их автоматизированных систем и перестройки бизнес-процессов. Новое поколение СЭП предоставит банкам и бизнесу новые возможности, еще больше повысит безопасность платежей и усилит конкуренцию на платежном рынке», Алексей Шабан, отметил заместитель Председателя Национального банка

Переход на ISO 20022 вместе с внедрением IBAN (напомним, на IBAN перешли в 2019 году) создают технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации сервиса мгновенных платежей A2A в Украине. Если дальше все пойдет по плану, то с 1 апреля 2023 все межбанковские платежные операции будут происходить исключительно через СЭП нового поколения.

Международный стандарт ISO 20022 — универсальный способ взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире. Он является основой функционирования европейских платежных систем. Среди ключевых преимуществ ISO 20022 — высшая степень автоматизации платежей и соответственно уменьшение времени на их выполнение, появление и обеспечение работы новых игроков платежного рынка и платежных инструментов в соответствии со второй платежной директивой ЕС PSD2 , повышение уровня обслуживания, эффективности и прозрачности платежей, расширение реквизитов платежей через дополнение требуемой дополнительной информации и усиление защиты информации.

Вся документация по имплементации стандарта ISO 20022 в Украине собрана на сайте НБУ.