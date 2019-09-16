В связи с переходом на стандарт IBAN, с 1 октября налоговая меняет реквизиты счетов для расчётов с бюджетом

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В Украине на протяжении последних месяцев идёт внедрение международного стандарта номера банковского счёта (International Bank Account Number, IBAN). Изначально этот стандарт планировалось использовать для стандартизации межбанковских расчётов в Европейском союзе, но сейчас он применяется в более чем 60 странах мира.

Внедрение IBAN позволяет гармонизировать украинское платёжное пространство с европейским, а также поможет модернизировать систему электронных платежей НБУ. Стандарт IBAN позволяет использовать один код для обозначения индивидуального номера, а нынешняя украинская система предусматривает два реквизита: МФО банка и номер счёта. Это позволит упростить оформление расчётных документов.

Номер банковского счёта по стандарту IBAN состоит из 29 символов:

кода Украины UA (2 буквы)

контрольного разряда (2 цифры)

кода банка (6 цифр)

самого счёта — длина номера счёта не является фиксированной (до 31 октября 2019 года — от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года — от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счёта можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Внедрение стандарта IBAN началось в Украине с 5 августа. А с 1 октября 2019 года Государственная налоговая служба Украины также изменит номера счетов Государственной казначейской службы для уплаты налогов и сборов и переведёт их на обслуживание в соответствие с данным стандартом. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«С 1 октября 2019 изменяются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с их открытием в соответствии с требованиями стандарта IBAN», — сообщили в налоговой.

В налоговой службе поясняют, что новые номера счетов для уплаты налогов можно узнать на сайтах региональных отделений налоговой службы в рубрике «Бюджетные счета». Здесь нужно будет выбрать свой регион и загрузить таблицы с полным перечнем реквизитов счетов для зачисления платежей в государственный и местный бюджеты.

Кроме того, физические лица-предприниматели (ФЛП) могут узнать реквизиты для уплаты налогов и сборов в Электронном кабинете налогоплательщика, который недавно сменил адрес. Вход в него осуществляется при помощи электронной цифровой подписи. Выяснить реквизиты можно во вкладке «Состояние расчётов с бюджетом», они перечислены слева. Кроме того, эта же вкладка позволяет проверить, нет ли у плательщика задолженности по расчётам с бюджетом.

Источник: ГФСУ