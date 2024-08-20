Нацкешбек через «Дію»: на что можно будет потратить до 3 тыс. грн. компенсации и когда заработает программа

Министерство экономики Украины разрабатывает программу Нацкешбека, которую инициировал Владимир Зеленский. Предполагается, что украинцы смогут ежемесячно получать до 3 тыс. грн компенсации за покупку товаров украинского производства.

Украинцы смогут присоединиться к программе Нацкешбека через «Дію». Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он добавил, что в приложении в несколько кликов можно будет проверить сумму начисленного и выплаченного кэшбэка, а затем тратить его на определенные услуги.

Например, за счет кэшбека можно будет оплатить коммунальные услуги, оплатить медицинские услуги или услуги мобильной связи, рассчитаться в заведениях питания, задонатить на армию, приобрести военные облигации. Также их можно потратить на транспорт, спорт, кино и тому подобное.

В то же время украинские производители и продавцы смогут подать заявку на участие в программе через портал «Дія» и зарегистрировать перечень товаров, которые они предлагают. Как ожидается, услуга полноценно заработает в сентябре.

«С точки зрения реализации это достаточно сложная комплексная услуга, за которой стоит куча взаимодействий между реестрами. Однако для украинцев в пользовании все будет как всегда — в несколько кликов. Это будет так же просто, как податься на «ковидную тысячу» или выплату для ВПЛ. Без лишних визитов в госучреждения и банки», ─ добавляет Михаил Федоров.

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