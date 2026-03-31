В Украине запустили соцсеть YEDNÁ: без ботов и россиян, но с верификацией в "Дії"

На днях в Threads распространились сообщения о запуске «соцсети только для украинцев» под названием YEDNÁ: в ней якобы нет ботов и россиян, а регистрация доступна только после верификации в «Дії». Кто-то предполагал, что это такая себе версия российского MAX, но уже от украинской власти: журналисты разобрались, действительно ли это так.





Как работает соцсеть?

На официальном сайте YEDNÁ позиционируют как геолокационную соцсеть: то есть пользователь видит контент только из своего города. Основная идея, чтобы вы могли пообщаться с людьми, расположенными рядом и не наткнулись на ботов. В то же время в сервисе нет частных сообщений или чатов.

Чтобы сохранить исключительно украинское комьюнити, YEDNÁ предлагает верификацию через приложение «Дія» и подтверждение личности через Дія.Підпис. Однако это, как и отсутствие внятной информации об учредителях, уже вызвало у пользователей подозрения относительно связи с властью.

«После успешной верификации мы получаем только ваш ФИО и ИНН (РНОКПП) — это единственная персональная информация, которую хранит платформа», — отмечают разработчики.

В комментариях основатели отмечают, что данные пользователей будут храниться в AWS Europe, а ИНН нужен для того, чтобы «гарантировать один аккаунт на одного человека и обеспечить возможность повторной авторизации без потери данных».





Что говорят в YEDNÁ и «Дії»?

«Дія» в комментарии к одному из сообщений в Threads отметила, что со своей стороны предоставляет исключительно техническую возможность верификации.

«Вы подтверждаете личность в Дії, а услуги получаете уже в самом приложении».

Сами же разработчики продвигают проект как «частную инициативу». ФЛП, указанный на сайте и зарегистрированный в мае 2022 года, принадлежит Игорю Магуряну из Одессы, который согласился дать несколько публичных комментариев сайту Dev.ua.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Магурян говорит, что сам является основателем проекта и имеет опыт в мобильной разработке. Соцсеть решил создать как альтернативу Threads, Instagram, Telegram, но без россиян, ботов и ИИ-контента. На старте над проектом YEDNA работают два человека, а финансирование осуществляется за их собственные средства. На вопрос, почему решили запустить верификацию через «Дію», разработчик ответил:

«Дія» является единственным простым и надежным способом убедиться, что пользователь действительно является гражданином Украины. Интеграция происходит на основании Договора о подключении информационно-коммуникационной системы к Порталу Дія в рамках проекта «Дія ID».

На старте YEDNÁ доступна только в Одессе, как iOS-приложение. Версия для Android — в разработке, как и планы на запуск в других украинских городах.

Источник: The Page, Dev.ua