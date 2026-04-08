"Дія", кибербезопасность и ИИ: Украина поделилась опытом с Японией

8 апреля в Токио представили украинский опыт цифровизации. В мероприятии принимали участие представители правительственных структур, научных кругов и бизнеса обеих стран. При этом украинская делегация делилась опытом того, как государство построило цифровую систему во время войны и как эти решения можно использовать в Японии.





Мероприятие проходило в формате панельной дискуссии под названием «Инновации, обусловленные войной в Украине: цифровая трансформация, искусственный интеллект и кибербезопасность». Его поддержали Посольство Украины в Японии, Украинская торгово-промышленная палата в Японии и Японский институт зарубежных инвестиций.

С украинской стороны выступили представители Минцифры и Минэкономики. Среди них — Валерия Коваль и Александр Циборт. К разговору также присоединились представители бизнеса. В частности, соучредитель Reface Олесь Петрив, топ-менеджер Nippon Electric Company Такеши Накаяма и инвестор Сергей Токарев.





Главной темой обсуждения стало то, как Украина создала цифровые сервисы и собрала их в единую экосистему. Отдельно рассмотрели, как государство общается с гражданами через эти инструменты и какую роль в этом играет сотрудничество бизнеса и государства.

Валерия Коваль привела конкретные цифры. За 6 лет Украина сделала большой рывок в цифровизации. Команды Минцифры и приложения «Дія» запустили более 200 услуг. Люди могут онлайн открыть бизнес, купить авто, получить услуги для детей, студентов, ветеранов или пенсионеров. Есть даже онлайн-бракосочетание. Эту функцию журнал Time признал одним из лучших изобретений 2024 года. Ежедневно каждая четвертая пара вступает в брак через «Дію». Это наглядно показывает, как работает цифровизация. Напомним, до конца года планируется запустить еще 20 цифровых услуг.

Первую часть дискуссии посвятили цифровому государству и интеграции ИИ в госуслуги. Вторую сделали более практической. Говорили о кибербезопасности, развитии специалистов по ИИ и роли технологических компаний и исследовательских центров.

Александр Циборт объяснил, что сейчас цифровизация в Украине — это уже способ быстрого решения проблем.

«Цифровизация в Украине прошла фундаментальный сдвиг. Это больше не отдельная индустрия — это способ, которым государство собирает сигналы, анализирует проблемы и ускоряет решения. То же самое касается ИИ: не отдельный инструмент, а встроенная способность, которая делает весь цикл принятия решений более доказательным и предсказуемым. Мы уже живем в этой реальности — еДозвол, Пульс, еЧек — это не пилоты и не концепции. Это системы, которые работают в продакшне во время активной войны. И главный урок, который мы получили: самая большая ценность ИИ в госуправлении — не скорость, а последовательность. Капитал идет туда, где предсказуемо. Именно это мы строим», — заявил Александр Циборт, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития.

Японская сторона отметила практичность украинского опыта. Особенно обратили внимание на скорость изменений, киберзащиту и внедрение инноваций в госуправление.

Коичи Акаиши объяснил, почему это важно для Японии. Хотя страна живет без войны, но часто сталкивается с природными катастрофами. Поэтому вопрос цифровых решений стоит остро. Украинский опыт может помочь подготовиться к кризисам и быстро реагировать.

В конце участники пообщались неформально и обсудили совместные проекты. Речь идет об ИИ, кибербезопасности и цифровых сервисах.

Украина уже не просто догоняет мир в цифровизации. Она показывает, как строить системы в сложных условиях. И этот опыт вызывает интерес на международном уровне.



