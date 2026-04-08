Новости Украина 08.04.2026 comment views icon

"Дія", кибербезопасность и ИИ: Украина поделилась опытом с Японией

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

"Дія", кібербезпека та ШІ: Україна поділилася досвідом з Японією

8 апреля в Токио представили украинский опыт цифровизации. В мероприятии принимали участие представители правительственных структур, научных кругов и бизнеса обеих стран. При этом украинская делегация делилась опытом того, как государство построило цифровую систему во время войны и как эти решения можно использовать в Японии.


Мероприятие проходило в формате панельной дискуссии под названием «Инновации, обусловленные войной в Украине: цифровая трансформация, искусственный интеллект и кибербезопасность». Его поддержали Посольство Украины в Японии, Украинская торгово-промышленная палата в Японии и Японский институт зарубежных инвестиций.

С украинской стороны выступили представители Минцифры и Минэкономики. Среди них — Валерия Коваль и Александр Циборт. К разговору также присоединились представители бизнеса. В частности, соучредитель Reface Олесь Петрив, топ-менеджер Nippon Electric Company Такеши Накаяма и инвестор Сергей Токарев.


Главной темой обсуждения стало то, как Украина создала цифровые сервисы и собрала их в единую экосистему. Отдельно рассмотрели, как государство общается с гражданами через эти инструменты и какую роль в этом играет сотрудничество бизнеса и государства.

Валерия Коваль привела конкретные цифры. За 6 лет Украина сделала большой рывок в цифровизации. Команды Минцифры и приложения «Дія» запустили более 200 услуг. Люди могут онлайн открыть бизнес, купить авто, получить услуги для детей, студентов, ветеранов или пенсионеров. Есть даже онлайн-бракосочетание. Эту функцию журнал Time признал одним из лучших изобретений 2024 года. Ежедневно каждая четвертая пара вступает в брак через «Дію». Это наглядно показывает, как работает цифровизация. Напомним, до конца года планируется запустить еще 20 цифровых услуг.

Первую часть дискуссии посвятили цифровому государству и интеграции ИИ в госуслуги. Вторую сделали более практической. Говорили о кибербезопасности, развитии специалистов по ИИ и роли технологических компаний и исследовательских центров.

"Дія", кібербезпека та ШІ: Україна поділилася досвідом з Японією

Александр Циборт объяснил, что сейчас цифровизация в Украине — это уже способ быстрого решения проблем.

Спецпроекты
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

«Цифровизация в Украине прошла фундаментальный сдвиг. Это больше не отдельная индустрия — это способ, которым государство собирает сигналы, анализирует проблемы и ускоряет решения. То же самое касается ИИ: не отдельный инструмент, а встроенная способность, которая делает весь цикл принятия решений более доказательным и предсказуемым. Мы уже живем в этой реальности — еДозвол, Пульс, еЧек — это не пилоты и не концепции. Это системы, которые работают в продакшне во время активной войны. И главный урок, который мы получили: самая большая ценность ИИ в госуправлении — не скорость, а последовательность. Капитал идет туда, где предсказуемо. Именно это мы строим», — заявил Александр Циборт, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития.

Японская сторона отметила практичность украинского опыта. Особенно обратили внимание на скорость изменений, киберзащиту и внедрение инноваций в госуправление.

Коичи Акаиши объяснил, почему это важно для Японии. Хотя страна живет без войны, но часто сталкивается с природными катастрофами. Поэтому вопрос цифровых решений стоит остро. Украинский опыт может помочь подготовиться к кризисам и быстро реагировать.

"Дія", кібербезпека та ШІ: Україна поділилася досвідом з Японією

В конце участники пообщались неформально и обсудили совместные проекты. Речь идет об ИИ, кибербезопасности и цифровых сервисах.

Украина уже не просто догоняет мир в цифровизации. Она показывает, как строить системы в сложных условиях. И этот опыт вызывает интерес на международном уровне.

Курс на ИИ-государство: Минцифра запустит 20+ новых услуг в «Дії» за полгода и умного ассистента


Популярные новости

arrow left
arrow right
"Нова пошта" запустила услугу "камер хранения" в почтоматах: какие цены и сроки?
Украинцам, которые зарегистрируют на себя "российские Starlink", грозит пожизненное заключение
20 новых услуг в "Дії": электронный воинский учет, европротокол и цифровой кошелек eWallet
Украинский сервис Rail-X с оповещениями о закрытых ЖД-переездах перезапустился: в формате community-driven
"Киевстар" повышает цены в 7 тарифах с 1 марта: еще +50-90 грн
НДС для ФЛП: Минфин готовит компромиссный вариант с более высоким лимитом
В приложение "Нова пошта" добавили функцию мультиномера
Vodafone запустит в Украине спутниковую связь с аналогом Direct-to-Cell от Starlink: что известно?
76% малых бизнесов уже используют ИИ — и почти все хотят обучения
В Украине запустили соцсеть YEDNÁ: без ботов и россиян, но с верификацией в "Дії"
Масштабный взлом: в сеть слили данные почти 267 тысяч клиентов интернет-магазина НБУ, — СМИ
Vodafone повышает стоимость тарифов в рамках услуги "Год без абонплат": еще +70-110 грн за каждый месяц
В monobank запустили инвестиции для "банок" с евро и долларами: до 3,7% годовых в зависимости от валюты
Портрет украинского геймера в 2026 году: RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти и S.T.A.L.K.E.R. 2 в библиотеке
Спутниковую связь Starlink Direct to Cell подключили 16 млн человек: каждый третий — из Украины
В Приват24 добавили IBAN-сканер для мгновенного заполнения реквизитов
В Украине может появиться новый мобильный оператор: только для ВСУ
Оператор lifecell запустил эконом-тариф для MNP-абонентов за 190 грн
В приложении Uklon запустили продажу билетов на автобусы
Почти $13 млн в деле "Энергоатома" отмыли через криптовалюту: экс-министр получил подозрение
В Киеве разоблачили криптовалютную пирамиду: основателя подозревают в мошенничестве на $1 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить