Самый маленький в мире 3D-принтер — размером с обычную спичку. Но это не мешает ему создавать удивительно детализированные модели

Высота самого маленького в мире 3D-принтера — всего 41 миллиметр, а вес — менее 20 граммов.

Большинство 3D-принтеров имеют относительно большие габариты. Даже Ender 2 Pro, предназначенный для работы в ограниченном пространстве, имеет размеры 42 x 38 x 46 см и весит 4,5 кг. Однако один из производителей продемонстрировал устройство, которое создает четкие и детализированные модели, но вместе с тем имеет довольно скромные размеры (18 x 31 x 41 мм) и весит всего 17 г.

В ролике на YouTube-канале пользователя My N Mi продемонстрировано как крошечный 3D-принтер SLA создает полупрозрачного мини-робота за несколько минут.

Похоже, само устройство изготовлено из комбинации пластика и дерева; также в нем есть двигатель, перемещающий рабочую пластину, когда невидимый светодиод отпечатывает свет на смоляном материале, находящемся в крохотном резервуаре.

Такой процесс стандартен для всех 3D-принтеров SLA (те, что работают со смолой), однако на видео можно увидеть его работу в крохотном масштабе. Есть момент, где видно как автор наполняет резервуар смолой с помощью шприца.

Питание и данные принтер получает через порт Micro USB на задней панели.

My N Mi утверждает, что принтер имеет максимальный размер сборки 11 x 11 x 17 мм, точность 0,135 мм и разрешение от 0,005 до 0,3 мм. На видео автор сравнивает размеры устройства со спичкой, имеющей почти такую же высоту, и с SD-картой, которая шире него.

Появившаяся в результате печати модель на свету выглядит удивительно детализированной — на видео можно увидеть даже переднюю панель с механизмами и выступы на лице и ногах.

Источник: tomshardware