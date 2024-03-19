Новости Украина 19.03.2024 в 19:00 comment views icon
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Названы топ-10 IT-компаний с наибольшей выручкой в 2023 году

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Сервис мониторинга данных Opendatabot опубликовал рейтинг лучших предприятий Украины 2024 года. В него попали крупнейшие по выручке бизнесы с безупречной деловой репутацией.

В частности, нашлось место там и IT-компаниям.

Названы топ-10 IT-компаний с наибольшей выручкой в 2023 году

При составлении Индекса Опендатабота учтены как финансовые показатели, так и деловая репутация бизнесов. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании или же бизнесы, имеющие владельцев из РФ, а также обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или же политиками, которые обязаны декларировать свои доходы.

Среди лидеров топа — EPAM Systems, GlobalLogic, EPAM DIGITAL. Большинство компаний в рейтинге являются сервисными. Среди продуктовых — Playtika и Финтех-бэнд (Monobank).

Названы топ-10 IT-компаний с наибольшей выручкой в 2023 году

«Стоит отметить, что в нынешний перечень не попали коммунальные и государственные предприятия. Индекс отражает взгляд на украинские компании с точки зрения актуальных государственных реестров, поэтому может расходиться с представлением, созданным в публичном информационном пространстве», — отмечают авторы рейтинга.

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