Microsoft объявила о первой в своей 51-летней истории программе добровольного досрочного выхода на пенсию для американских сотрудников. Об этом стало известно из внутреннего меморандума, подписанного исполнительным вице-президентом и директором по персоналу Эми Коулман.





Право на участие имеют американские сотрудники на уровне старшего директора и ниже, у которых сумма возраста и количества лет в компании равна 70 или более. Это так называемое «Правило 70»: если сотруднику 52 года и он проработал в Microsoft 18 лет — он подпадает под программу. Те, кто имеет планы стимулирования продаж, участия не принимают.

Под критерии подпадает около 7% американской рабочей силы компании. При общей численности около 125 тыс. сотрудников в США это ориентировочно 8 750 человек. Детальные условия пакета — финансовая выплата и продленная медицинская страховка — станут известны 23 апреля 23 апреля только 7 мая. После этого у сотрудников будет 30 дней на принятие решения. Ограничений на дальнейшее трудоустройство после выхода программа не предусматривает.

Параллельно Microsoft меняет систему компенсаций. Отныне менеджеры не обязаны привязывать акции к денежным бонусам — эти два инструмента разделяются. Цель состоит в том, чтобы дать менеджерам больше гибкости для поощрения действительно результативных сотрудников. Также упрощается процесс ежегодного пересмотра: вместо девяти вариантов выплат остается пять.





Программа связана с реструктуризацией расходов на фоне масштабных инвестиций Microsoft в искусственный интеллект. Компания активно наращивает инфраструктуру для моделей ИИ, что требует перераспределения ресурсов. Добровольное увольнение позволяет сократить численность без публичных массовых увольнений — менее болезненный способ управления штатом.

Для сравнения: в 2025 году Microsoft провела сокращение 10 тыс. сотрудников — около 5% от общего количества на тот момент. Нынешняя программа по масштабу меньше, но формально выглядит мягче: никого не увольняют принудительно.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Финансовый директор Эми Худ, по ожиданиям, прокомментирует программу на ближайшем звонке с инвесторами на следующей неделе.

Источник: CNBC