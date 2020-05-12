НБУ опубликовал масштабный годовой отчет, в котором отчитался об основных показателях экономики Украины за 2019 год





Национальный банк Украины обнародовал «Годовой отчет за 2019 год», в котором отчитался о своей работе и подвел итоги, рассказав об изменениях, произошедших в украинской финансовой системе и экономике.

«Украинская экономика и финансовый сектор завершили 2019 год здоровыми и крепкими. И это особенно важно сегодня, когда Украина, как и остальной мир, оказалась на грани кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мы вошли в этот период с ростом экономики и самой низкой за последние шесть лет инфляцией. В хорошем состоянии в кризисный год вошел и банковский сектор. Он работает стабильно, надежно и прозрачно. Текущий год банковский сектор встретил докапитализированным, прибыльным и без всякого банкротства на рынке. Банки уже активно кредитуют население и постепенно возобновляют кредитование предприятий», — отметил Председатель Национального банка Яков Смолий.

По данным НБУ, рост цен в 2019 году замедлился, показатель инфляции — 4,1% в 2019 году — самый низкий за последние шесть лет. Украина достигла цели по инфляции быстрее, чем ожидалось, даже несмотря на год двойных выборов, которые обычно из-за политической неопределенности негативно сказываются на экономических показателях страны. Этому способствовали последовательная монетарная политика Национального банка в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства.

По итогам 2019 года международные резервы Украины увеличились до $25,3 млрд, достигнув семилетнего максимума. Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила нарастить резервы на 22% в год. Чистая покупка валюты Национальным банком составила 7,9 млрд — это самое большое значение за последние 14 лет. Приток валюты в Украину обеспечивали инвестиции иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги, поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордной урожайности в агросекторе и рост экспорта IT-услуг, стабильно высокие объемы переводов трудовых мигрантов. Также благоприятную ситуацию на валютном рынке поддерживали низкие цены на импортные энергоносители и умеренный объем репатриации дивидендов.

В прошлом году Национальный банк Украины начал цикл смягчения монетарной политики для поддержания роста экономики. В 2019 году учетная ставка была поэтапно снижена с 18% до 13,5%. Национальный банк продолжает поддерживать экономику и в нелегкое время пандемии. Чтобы добиться роста экономики, оживления кредитования и снижения процентных ставок, Национальный банк и Кабинет Министров договорились о более тесном сотрудничестве и координации усилий. НБУ взял на себя обязательство обеспечивать ценовую стабильность и поддерживать экономическую политику правительства. Со своей стороны Правительство обязалось проводить бюджетную политику и политику управления государственным долгом, направленных на обеспечение устойчивости государственных финансов.

Гривневые средства граждан в банках за прошлый год увеличились на 17,5%, валютные вклады — на 15,4%. Гривневые средства бизнеса в банках за год выросли на 19,5%, валютные средства — на 48,4%. Гривневое кредитование граждан на потребительские нужды по итогам года выросло почти на треть — на 31%. Также выросло кредитование на покупку недвижимости — на 13,4%. Причины роста — рост доходов граждан и высокая доходность таких услуг для банков. В то же время чистые гривневые кредиты бизнеса за прошлый год сократились на 6,2%. Смягчение монетарной политики в течение 2019 года способствовало удешевлению кредитов. Ставки по гривневым кредитам для бизнеса начали снижаться в конце года, в течение IV квартала — на 2,4% до 15,7% годовых. Однако стоимость кредитов для физических лиц оставалась высокой.

В прошлом году НБУ отменил для бизнеса обязательную продажу валюты, позволил гражданам покупать валюту онлайн, отменил все лимиты на выплату дивидендов за границу, ввел удобную систему электронных лимитов для инвестиций за границу. Также регулятор отменил требование для бизнеса предварительно резервировать гривню для покупки валюты, вдвое увеличил срок для расчетов по экспортно-импортным контрактам. Ни одно из послаблений не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса, так как НБУ отменял ограничения постепенно и учитывал темпы улучшения макроэкономической ситуации в Украине.

За последние пять лет уровень наличности в экономике уменьшился с 17,8% до 9,7% в начале 2020 года, при этом количество и объем безналичных расчетов растет. Украинцы все чаще рассчитываются карточками в магазинах, делают переводы с карты на карту. Безналичные операции составляют половину — 50,3% — всех операций с платежными картами.

В прошлом году Верховная Рада предоставила Национальному банку новые полномочия, которые позволят ему с 2020 года эффективнее обеспечивать финансовую стабильность в Украине. В результате деятельность всех финансовых учреждений должна стать более прозрачной и безопасной для конечных клиентов, а потребители смогут получить большую уверенность в надежности услуг, которые получают. В прошлом году НБУ организовал более 700 мероприятий с целью повышения уровня финансовой осведомленности различных целевых аудиторий.

Национальный банк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет — это на 2 млрд грн больше, чем планировалось государственным бюджетом на 2020 год. Вся сумму прибыли была перечислено сразу.

Полный «Годовой отчет за 2019 год» Национального банка Украины можно изучить по следующей ссылке.

Источник: НБУ