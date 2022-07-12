«В єдності – сила»: НБУ презентовал первые памятные монеты, вводимые в обращение во время войны

Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты «В єдності – сила», посвященные всенародному единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир.

Представил монеты заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан во время встречи с первой заместителем Министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой и представителями посольств 12 стран мира: Франция, Японии, Нидерландов, Великобритании, Канады, Германии, Эстонии, Латвии, Польши, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Чехии, Италии. Флаги, в том числе этих стран, оказывающих Украине всестороннюю помощь: гуманитарную, экономическую, безопасность и военную, которые изображены на реверсе памятных монет «В єдності – сила».

«Помощь Украине и финансовое давление на агрессора является мощным и неотъемлемым оружием в этой войне. Отключение ключевых банков россии от SWIFT, приостановление ее членства и ограничение доступа к участию в мероприятиях и проектах международных финансовых организаций, запрет расчетов в рублях, приостановка предоставления услуг крупнейшими торгово-информационными платформами Refinitiv и Bloomberg L. P. в россии и беларуси, заключение соглашений по обмену гривни с рядом европейских центробанков и многие другие меры шаг за шагом уверенно приближают победу Украины, – сказал заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан. – Мы искренне благодарны за поддержку нашим международным партнерам и стремимся увековечить их усилия и благодарность в памятных монетах, которые мы сегодня с радостью презентуем. Они символически посвящены силе единства стран мира, которое вопреки масштабам угрозы способно защитить жизнь, свободу и справедливость».

“Нынешняя агрессия России является войной, где битва происходит на территории Украины. Но на самом деле вместе с Украиной сражается весь цивилизованный мир – за ценности свободы и демократии. И эта война как никогда манифестирует, что в единстве – сила. Верю, что вместе мы победим”, – отметила первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

Памятные монеты «В єдності – сила» начинают новую серию “Безсмертна моя Україно”. Это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны. От идеи к выпуску они созданы в условиях военного времени под звуки сирен воздушной тревоги.

Аверс памятных монет «В єдності – сила» воспроизведен по мотивам эскиза «Единство — сила» авторства Алины Малюты, вошедшего в пять лучших эскизов по итогам открытого голосования на лучший эскиз, который проводил Национальный банк в апреле этого года. Реверс – по мотивам эскиза «Помощь стран-партнеров» авторства Сергея Топкина, также принимавшего участие в конкурсе.

На аверсе монет в центре расположен Тризуб – малый Государственный Герб Украины, вокруг которого изображена стилизованная символическая композиция единения людей доброй воли во всем мире – попарно соединены руки, замкнутые в круг и окутанные сине-желтой лентой (использована цветная печать/тампопечать).

На реверсе монет вверху размещены полукругом надписи на двух языках – «В єдності – сила» / IN UNITY STRENGTH. Под надписями – стилизованная композиция из цветных флагов (использована цветная печать/тампопечать) 15 стран, всесторонне помогающих Украине в борьбе с российским агрессором: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Италия, Швейцария, Чехия, Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, Япония.

Монета «В єдності – сила» номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм, тираж — до 5 000 штук. Монета «В єдності – сила» номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм, тираж — до 250 000 штук (в том числе до 75 000 у 20 году в сувенирной упаковке). Приобрести памятные монеты можно будет у банков-дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции: АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк».

Источник: НБУ