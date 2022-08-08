НБУ упростил ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса

Национальный банк Украины с 6 августа 2022 года упростил ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса. Главным приоритетом НБУ остается сохранение финансовой стабильности в Украине, именно с этой целью 21 июля 2022 года были установлены лимиты на расчеты гривневыми платежными карточками за рубежом.

В то же время, понимая важность и эффективность волонтерского движения Украины и его значение в условиях полномасштабной войны, Национальный банк позволил банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом с целью покупки товаров военного назначения при соблюдении одновременно таких требований:

операции по счету волонтера типичны для этого физического лица и объем операций, осуществлявшихся по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;

представление в банк письма от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;

предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;

информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К списку товаров, которые могут покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

С целью предотвращения использования соответствующего решения регулятора для несоблюдения действующих ограничений Национальный банк определил, что наличие в банке информации из открытых источников относительно недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может являться основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн. грн в месяц (в эквиваленте).

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Также Национальный банк включает рации в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане могут покупать валюту и переводить ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Кроме того, учитывая потребности бизнеса, Национальный банк упрощает валютные ограничения, в частности использование корпоративных платежных карт.

Национальный банк разрешил банкам продавать иностранную валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, являющимся резидентами Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для последующего использования соответствующей валюты на осуществление расходов с помощью корпоративных платежных карт за границей.

В частности, таких расходов:

на командировку работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;

на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).

Напоминаем, что расчеты валютными картами могут производиться без ограничений.

Также определено, что ограничения на осуществление расчетов за границей в пределах лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц не будут распространяться на клиентов банка – юридических лиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях на основании документов, предоставляющих право на осуществление соответствующих перевозок.

«Национальный банк всегда прислушивается к конструктивным запросам волонтерского движения и бизнес-сообщества и вместе со своими стейкхолдерами пытается найти оптимальные решения. Сегодняшнее постановление – именно такой случай. Совместно наработанные механизмы позволят волонтерам и бизнесу без осложнений проводить необходимые платежи в иностранной валюте с минимальным влиянием на состояние валютного рынка. Спасибо всем нашим партнерам за сотрудничество», — подчеркнул заместитель Председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Эти изменения и ряд других изменений внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 августа 2022 г. № 172 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», большинство положений которого вступили в силу с 6 августа 2022 года.

Источник: НБУ