НБУ вводит в оборот купюру 1000 гривен и выводит монеты 1, 2 и 5 копеек





Национальный банк Украины принял решение о введении в оборот банкноты нового и самого высокого номинала — 1000 гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Необходимость введения купюры 1000 гривен регулятор объясняет логическим упорядочиванием наличного обращения гривны, от которого выиграют все.

В свободном обращении новая банкнота достоинством 1000 гривен появится с 25 октября 2019 года, но ее дизайн известен уже сейчас. По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен будет отличаться от банкнот других номиналов, что поможет легко распознавать номинал банкноты.

Говоря о дизайне новой купюры, в целом он наследует черты банкнот гривны нового поколения —новых купюр 20 100 и 500 гривен. Основным цветом банкноты 1000 гривен выбран светлый голубой оттенок, с лицевой стороны изображен портрет Владимира Вернадского, а на обороте — Президиум Национальной академии наук Украины. Размеры новой банкноты — 75 на 160 миллиметров.

#гривня #банкнота1000гривеньПерше фото банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.Національний банк уводить її в обіг з 25 жовтня 2019 року.Докладніше: https://bit.ly/2WYI8Hb Опубліковано Національний банк України Вівторок, 25 червня 2019 р.

Что касается степеней защиты, новая купюра получила как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:

«Оконная» защитная лента — частично введённая в толщу бумаги полимерная лента, имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптический эффект смены цвета. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца — малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект — меняется направление движения фонового изображения ленты;

оптический элемент SPARK с кинематическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета к нефритовому).

Подробнее о системе защиты новой банкноты номиналом 1000 гривен и ее обновленном дизайне можно узнать из официальной презентации.

Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року…. Опубліковано Національний банк України Вівторок, 25 червня 2019 р.

Одновременно НБУ объявил о выведении из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 коп. Данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года, больше ими нельзя будет рассчитываться в магазинах и других заведениях. Но в течение первого года, то есть до 30 сентября 2020 года, эти монеты можно будет обменять на монеты и банкноты актуальных номиналов. Еще в течение двух лет (до 30 сентября 2022) монеты можно будет обменять в отделениях Национального банка и уполномоченных банков (Сбербанк, ПриватБанк и Райффайзенбанк Аваль). Вскоре к монетам 1, 2 и 5 коп. присоединится и монета 25 коп. — ее выпуск также был прекращен 1 июля 2018-го, но пока регулятор не спешит выводить ее из обращения.

Эти изменения, как отмечалось выше, нацелены на упорядочивание наличного обращения гривны. После оптимизации банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

«Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным. Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира — от США, Канады, Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии », — сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

В НБУ считают, что эти изменения сделают наличные расчеты удобнее для украинцев, а также сократят расходы на обслуживание наличного оборота. К слову, сейчас НБУ выпускает в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые в итоге заменят банкноты соответствующих номиналов, обеспечив около 1 млрд гривен экономии. Отказ от монет 1, 2 и 5 коп., как сообщается, позволит экономить более 90 млн грн, которые ежегодно тратились на чеканку этих монет. В то же время наличие банкноты номиналом 1000 гривен позволит экономить на транспортировке и хранении банкнот.

Остается добавить, что последний раз ряд номиналов расширялся 13 лет назад — в 2006 году, тогда была введена банкнота 500 гривен. На тот момент среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала. С тех пор, подчеркивают в НБУ, среднемесячная зарплата в Украине выросла почти в 10 раз, поэтому сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Также в НБУ отмечают изменения в структуре банкнот, находящихся в обращении. Сейчас более 55% из них по сумме приходится на банкноты номиналом 500 гривен, еще треть — на банкноты номиналом 200 гривен.

В ближайших планах НБУ — завершить номинальный ряд усовершенствованными банкнотами 50 и 200 гривен. Кроме того, вскоре начнется подготовка к работе над дизайном следующего поколение гривны.

Источник: НБУ