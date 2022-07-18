НБУ вводит в обращение военные памятные монеты «Ой у лузі червона калина» — номиналом 5 и 10 гривен

18 июля Нацбанк представил и сразу ввел в обращение памятную монету «Ой у лузі червона калина». Это вторая монета из новой серии «Безсмертна моя Україно», запущенной ​​во время полномасштабной войны рф против Украины.

В серию «Ой у лузі червона калина» вошли две монеты отчеканенные номиналом 5 гривен (из нейзильбера) и 10 гривен (из серебра). Они посвящены украинской песне, которая во время кровавой войны россии против Украины стала новым символом несокрушимости украинского народа и объединила борцов за свободу Украины во всем мире.

Автором монет стал Дмитрий Кривонос. Воплотили ее в жизнь скульпторы Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

На аверсе монет изображена стилизованная композиция: защитники разных поколений — козак, сечевой стрелец и современный воин Вооруженных Сил Украины поднимают калину — опоэтизированный символ Украины, крона которой напоминают очертания границ нашей Родины.

Вверху полукругом надпись: «А ми тую червону калину підіймемо!» На реверсе на зеркальном фоне наверху продолжение песни: «А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!». В центре изображена ветка — лист и ягоды калины.

Тираж монет из серебра — до 5 000 штук (в том числе — до 2 500 шт. в 2022 году), из нейзильбера – до 250 000 штук (в том числе — до 75 000 шт. в 2022 году, в сувенирной упаковке).