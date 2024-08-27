НБУ вводит ограничения на P2P-переводы с 1 октября — лимит в ₴150 000 в месяц

НБУ утвердил ограничения по переводам с карты на карту.

Предусмотрено ограничение на P2P-переводы (с карты на карту) в размере 150 000 гривен в месяц. Оно временное и будет действовать с 1 октября 2024 года в течение 6 месяцев.

Ранее анонсированное ограничение в 30 операций в месяц не будет применяться.

По информации пресс-службы НБУ, лимит действует исключительно на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, и не будет применяться к счетам волонтеров, которые соответствуют определенным критериям.

В Нацбанке говорят, что 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, которые не превышают сумму в 150 000 гривен, а значит, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

Ограничение введено, чтобы предотвратить применение системы «дропов», когда мошенники пользуются счетами третьих лиц для проведения платежей. За год через такие карты проходит около 200 млрд гривен, а в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентов на основании участия в схемах дропов.