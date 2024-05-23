До 30 операций в месяц. НБУ установит ограничения на Р2Р-переводы из-за распространения онлайн-мошенничества

Решение НБУ распространится непосредственно на исходящие переводы — принимать средства на карту можно неограниченно.

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник сообщил (через Forbes), что в Украине введут ограничения на исходящие Р2Р-переводы Перевод с карты на карту — в рабочем варианте речь идет о 30 операциях в месяц и 100 000 грн (однако финальное решение могут скорректировать).

Ограничение направлено на борьбу с онлайн-мошенничеством и не помешает волонтерским сборам, поскольку будет касаться только исходящих платежей. Теневые финансовые операции становятся все более распространенными — в качестве примера, приводят «дропы» или так называемые «денежные мулы», когда мошенники покупают у обычных граждан их данные и открывают карты, через которые проводят тысячи операций (ограничиваясь суммой до 400 000 грн — более крупные подпадают под финансовый мониторинг)

Подобные схемы, по словам Олейника, часто используются для уклонения от уплаты налогов, выплаты зарплаты в конвертах, выводе средств за границу или торговли наркотиками и т.д., и еще более популярными стали после охоты на мискодинг в игорном бизнесе — два банка, Айбокс банк и Конкорд банк, уже из-за этого выведены с рынка.

В 2023 году объем Р2Р-переводов в Украине вырос с 210 млрд грн в январе до 247 млрд грн в декабре, что превысило объемы покупок и снятия наличных с помощью карт, и свидетельствует, по словам НБУ, «об определенном аномальном поведении этого сегмента платежных операций».

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