НБУ выпустил первую сувенирную банкноту с вертикальным дизайном, посвященную украинскому космонавту Леониду Каденюку

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Национальный банк Украины выпустил первую сувенирную банкноту с вертикальным дизайном. Она посвящена первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты — портрет Леонида Каденюка, над которым нанесена надпись «Первый космонавт Украины»; логотип Государственного космического агентства Украины, элемент в виде земного шара с кинетическим эффектом; малый Государственный Герб Украины и др. Основное изображение обратной стороны банкноты — космический корабль «Колумбия» на фоне планет солнечной системы. Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности — оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета к синему). Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком в виде изображения земного шара с материками, ее печатают с помощью офсетной, интаглио, трафаретной и других способов печати с использованием защищенных красок. В толщу бумаги введена 1,5-миллиметровая защитная лента параллельно меньшей стороне банкноты, а также защитные волокна, которые приобретают флуоресцентное свечение под действием ультрафиолетовых лучей.

Размеры сувенирной банкноты составляют 80×170 мм, тираж — 50,000 штук из которых 40,000 в сувенирной упаковке. Приобрести сувенирную банкноту «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины», которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Напомним, что с 1 октября 2020 года монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствами в Украине.

Источник: НБУ