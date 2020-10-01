С сегодняшнего дня монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствами





С 00:00 часов 1 октября украинцы больше не могут расплачиваться монетами номиналом 25 коп. и банкнотами старых образцов (до 2003 года). Эти денежные знаки утратили статус платежного средства и изымаются из обращения. НБУ анонсировал изменения еще в прошлом году и неоднократно напоминал о приближении этой даты, так что едва ли это событие стало сюрпризом для кого-либо.

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В течение первого года, то есть до 30 сентября 2021 года, монеты 25 коп. и гривневые банкноты старых образцов можно будет обменять на монеты и банкноты актуальных номиналов во всех украинских банках. Еще в течение двух лет (до 30 сентября 2023 года) их будут принимать на обмен в отделениях Национального банка и уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзенбанк Аваль и ПУМБ).

В НБУ отмечают, что в обращении доля банкнот старого образца составляет менее 2% от всего количества и они используются крайне редко.

Все эти метаморфозы (ранее ввели купюру номиналом 1000 гривен, вывели из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, и начали отказ от монет 25 копеек) происходят в рамках политики НБУ по оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны — регулятор начал обновлять и упорядочивать номинальный ряд гривны еще в 2014 году. 3 июня в обращение ввели монету 10 гривен, которая завершила актуальный модельный номинальный ряд гривны. В рамках реформы число номиналов сократили с 17 до 12 номиналов: 6 монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Источник: НБУ