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С сегодняшнего дня монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствами

С сегодняшнего дня монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствами

С сегодняшнего дня монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствами


С 00:00 часов 1 октября украинцы больше не могут расплачиваться монетами номиналом 25 коп. и банкнотами старых образцов (до 2003 года). Эти денежные знаки утратили статус платежного средства и изымаются из обращения. НБУ анонсировал изменения еще в прошлом году и неоднократно напоминал о приближении этой даты, так что едва ли это событие стало сюрпризом для кого-либо.

В течение первого года, то есть до 30 сентября 2021 года, монеты 25 коп. и гривневые банкноты  старых образцов можно будет обменять на монеты и банкноты актуальных номиналов во всех украинских банках. Еще в течение двух лет (до 30 сентября 2023 года) их будут принимать на обмен в отделениях Национального банка и уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзенбанк Аваль и ПУМБ).

С сегодняшнего дня монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствамиВ НБУ отмечают, что в обращении доля банкнот старого образца составляет менее 2% от всего количества и они используются крайне редко.

С сегодняшнего дня монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствами
Актуальный банкнотный ряд гривны из шести номиналов.

Все эти метаморфозы (ранее ввели купюру номиналом 1000 гривен, вывели из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, и начали отказ от монет 25 копеек) происходят в рамках политики НБУ по оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны — регулятор начал обновлять и упорядочивать номинальный ряд гривны еще в 2014 году. 3 июня в обращение ввели монету 10 гривен, которая завершила актуальный модельный номинальный ряд гривны. В рамках реформы число номиналов сократили с 17 до 12 номиналов: 6 монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

С сегодняшнего дня монеты 25 коп. и банкноты старых образцов (до 2003 года) больше не являются платежными средствами

Источник: НБУ

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