НБУ: За 2019 год количество бесконтактных карт увеличилось вдвое (с 3,9 млн до 8,6 млн), их поддерживают уже более 90% торговых POS-терминалов [инфографика]





Национальный банк Украины сообщил, что развитие безналичных расчетов с использованием платежных карт положительно влияет на финансовые привычки украинцев. Если раньше держатели платежных карточек чаще снимали наличные в банкоматах, то сегодня они все больше отдают предпочтение безналичным расчетам, благодаря чему доля объема безналичных операций впервые превысила отметку 50%.

Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за полный 2019 год составило 5 057,3 млн шт., а их объем — 3 576,7 млрд грн. По сравнению с 2018 годом количество указанных операций выросло на 29,2%, а сумма — на 24,3%.

По количеству операций преобладали безналичные — 4 167,1 млн шт. (82,4%), то есть восемь из десяти операций с платежными картами были безналичными. Объем безналичных операций вырос до 1 798,3 млрд, что составило 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 год — 45,1%). Интересно, что всего пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%.

Распределение безналичных операций по видам операций свидетельствует, что в прошлом году наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях (51,2%), а вот по объемам доминировали переводы с карты на карту (42,4%).

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 января 2020 года выросло на 16%, если сравнить с началом 2019 года, и составила 68,9 млн шт. Почти две трети от этого количества (61,2%) активны. Актуальным остается тренд по активному распространению бесконтактных платежей как с использованием бесконтактных карточек, так и с помощью смартфонов и других NFC-устройств, что обусловлено безопасностью, скоростью и удобством таких операций.

Количество бесконтактных платежных карт за 2019 год увеличилось более чем вдвое — с 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. Количество токенизированных платежных карт на 1 января 2020 года составило 2,5 млн шт. В общем на сегодняшний день более четверти активных платежных карт — это бесконтактные и токенизированные карточки (26,5% или 11,2 млн шт.). Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карточек составляли треть от общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях (по 36% каждый показатель).

В течение прошлого года на платежном рынке наблюдалась стабильная динамика расширения платежной инфраструктуры, в первую очередь- бесконтактной, что обусловлено популярностью таких операций. С начала 2019 сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% — до 333,8 тыс. ед., в то же время уже 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года — 79,4%).

За последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалось в среднем на 31 тыс. штук в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели на начало 2015 года. Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,4 тыс. шт. на 1 млн населения.

В то же время региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается неравномерным. Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской, Донецкой областях. По количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Источник: НБУ