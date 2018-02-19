НБУ: За последние пять лет доля безналичных расчетов банковскими картами в Украине выросла более чем втрое – с 12,4% в 2013 году до 39,3% в 2018 году

Национальный банк Украины сообщил, что за прошлый год доля безналичных расчетов с использованием платежных карточек увеличилась на 3,8%. При этом за последние пять лет этот показатель вырос более чем втрое – с 12,4% по состоянию на 1 января 2013 года до 39,3% по итогам 2017 года.

По данным НБУ всего в 2017 году украинцы совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, на сумму 2125 млрд грн (это на 23,0% и 31,9% больше по сравнению с 2016 годом соответственно). Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: за 2017 год количество таких операций возросло на 30,2%, а объем – на 46,2% (по сравнению с 2016 годом).

Прошлый год продемонстрировал следующее распределение безналичных операций с использованием платежных карт:

наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети Интернет (38,8%);

наибольшее количество операций – на расчеты в торговой сети (50,6)%.

Количество платежных карт за 2017 год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 года составляло 59,9 млн штук, из них активных (по которым была осуществлена ​​хотя бы одна расходная операция за последние три месяца) – 34,9 млн штук (рост на 7,6%). Также наблюдается активный рост в сегменте бесконтактных платежных карт – на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн штук).

Также в 2017 году наблюдалось заметное развитие платежной инфраструктуры. Так, количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карт, за этот период выросло на 27,8 тыс. (на 19,1% по сравнению с 2016 годом) и составила 173,8 тыс. единиц.

Украинская сеть платежных терминалов за год выросла почти на 15% и на 01.01.2018 года насчитывала 251,7 тыс. (это на 32,4 тыс. больше, чем на 01.01.2017). Наблюдается тенденция уменьшения доли банковских (кассовых) терминалов и увеличение доли торговых, при этом среднее количество банкоматов в течение года почти не менялась. Показатель соотношения количества платежных терминалов к численности постоянного населения Украины составлял на конец 2017 года 6 тыс. штук на 1 млн населения.

Источник: НБУ