НБУ запустил сайт о работе финансовой системы во время войны

31 марта Нацбанк представил специальный сайт «Финансовая оборона Украины», где собрана вся необходимая информация об особенностях предоставления финуслуг банками и небанковскими финансовыми учреждениями во время войны. На сайте также собраны основные вопросы, которые сейчас возникают у потребителей финансовых услуг, и исчерпывающие ответы на них от регулятора.

24 февраля для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны во время войны Нацбанк изменил правила предоставления отдельных финансовых услуг и ввел ряд административных ограничений. С тех пор произошло немало других изменений — и хотя о каждом нововведении за время войны прессслужба НБУ информировала, далеко не все могли отслеживать эти сообщения на сайте и в соцсетях. Поэтому дополнительно для удобства украинцев регулятор решил собранную всю информацию о последних изменениях на рынке финансовых услуг в одном месте.

Сайт состоит из семи основных разделов: гривна, иностранная валюта, карты, кредиты, депозиты, страхование, мошенничества и одного дополнительного, на котором собраны вопросы предоставления остальных финансовых услуг.

На сайте можно узнать, в частности, о лимитах на операции с иностранной и национальной валютой во время действия военного положения в Украине, о покупке и продаже иностранной валюты, вывозе ценностей за границу. Также там можно узнать об альтернативных методах снятия наличной гривны и получить информацию о том, как перевыпустить платежную карту, что делать с кредитом, если нет возможности его платить, можно ли забрать депозит, как уберечься от платежного мошенничества, можно получить выплаты по страховым случаям. , как работают отделения банков и другое.

Также на сайте встроены кнопки для скорых переводов средств на поддержку украинской армии и пострадавших от российской агрессии — ранее Нацбанк открыл спецсчета для зачисления средств.

Информация, собранная на сайте «Финансовая оборона Украины», будет полезна как гражданам, находящимся в Украине, так и временно переселенным за границу украинцам.

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