«Не надо тратить время на ТЦК». В «Резерв+» анонсировали новые функции

В приложении для учета военнообязанных «Резерв+» появятся новые функции — возможность делать запросы в другие реестры, обратная связь с Минобороны и упрощенный процесс рекрутинга.
Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в интервью для DOU.
По его словам, в течение лета должны ввести обратную связь с Минобороны. Также можно будет подавать запросы и участвовать в опросах для военнообязанных.
«Потом добавим возможность делать запросы в другие реестры. Условно, человек сможет через приложение подать запрос вроде «хочу, чтобы из ЗАГСа подтянуло, что у меня трое детей». Нажимаешь кнопку — подтягивает документ-выписку о трех детях. И человек может автоматически получить отсрочку, если хочет. Это должно быть удобно и военнообязанному, и государству, потому что не надо будет тратить время ТЦК», — рассказал Олег Берестовой.
Также в планах — автоматизировать и упростить процесс рекрутинга. Систему «Доброволец», которой сейчас пользуются рекрутинговые центры, со временем интегрируют в «Резерв+».
«Мы хотим, чтобы можно было не просто резюме подать, а автоматизировать полный цикл рекрутинга; отслеживать и понимать статистику. В первой версии человек сможет подать резюме и получить ответ на него с приглашением либо на звонок, либо в рекрутинговый центр. Затем в приложении будет показан статус, прошел ли человек дальше и какие следующие шаги», — добавил он.
Министерство обороны работает и над тем, чтобы военнообязанные могли записываться на ВВК и самостоятельно проходить комиссию, без отдельного указания ТЦК. А осенью в «Резерв+» планируют добавить функциональность, которая будет помогать подготовиться к службе.
«Там будут видеоуроки, тесты, а затем и сертификаты. То есть это будет непосредственно в приложении, не надо будет куда-то переходить. Следующие обновления будут зависеть от приоритетов. Это будут сервисы не только для тех, кто еще не служил, но и для тех, кто уже не служит. Соответственно в «Резерв+» будет функциональность для ветеранов», — сообщил Олег Берестовой.
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